由於建商推案轉向小宅等三大因素影響，今年Q2高雄住宅的平均買賣面積只剩31.75坪，是有統計數據以來的歷史新低，且與2014年同期的53.6坪相比，10年來面積大幅縮水21.85坪，縮水幅度超過4成，其中，精華的十大行政區，以楠梓區縮水幅度60％最大，只有25.11坪。

東森房屋農十六店店長蔡明家23日表示，居住觀念的轉變、房價的高漲、以及建商推案策略的改變等三點原因，是造成高雄小宅當道的關鍵。首先，當代人以小家庭模式居多，且對居住環境的要求也愈來愈高，比起透天、公寓，有電梯、有公設、有社區管理的電梯大廈更受年輕族群青睞。

其次，由內政部不動產資訊平台揭露，從2014年Q1到今年Q1，高雄的平均購屋單價從每坪16.55萬元上漲到23.16萬元，漲幅接近4成，薪水漲幅追不上房價已是不爭的事實，許多口袋不深的購屋民眾，只好轉而購買坪數較小的產品。

再者，房價被墊高後，不少建商為了壓低總價、增加銷量，順勢改推小坪數住宅，最近幾年，兩房、小三房儼然已經成為高雄建商推案的主流。蔡明家指出，高雄住宅買賣面積縮水幅度，最顯著的前十大行政區，都是高雄最精華的區塊，這些區塊產業發展蓬勃，民眾居住需求熱絡，房價漲勢更是遙遙領先。他說，就以平均買賣面積縮水幅度最多的楠梓區來說，近年來在楠梓產業園區、台積電題材的坐鎮下，大量科技新貴聚集於此，帶動區域房市交易量能水漲船高，往日的透天、土地逐漸被高樓大廈取代，住宅的買賣面積自然大幅降低。

蔡明家表示，今年以來政府重錘打炒房，投資客的蹤跡已有所減少，再加上青安房貸、台積電2奈米廠等利多題材，從長線來看，高雄的房市發展仍值得期待。對於打算購買小宅的民眾來說，他指出，如果購買新屋預算在600～800萬之間（車位另計），則可考慮選擇鳳山、三民、楠梓、仁武等區域，如果預算在800～1,000萬之間，則可考慮左營、鼓山一帶，民眾可依自己所需要的居住條件及剛性需求來做選擇。