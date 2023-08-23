交通部長王國材今（23）日說，通車9個月以來，已有近百萬車次通過，交通部高速公路局則指出，全部工程亦於112年6月26日竣工，目前承包商持續進行相關撤離作業。

總統蔡英文今天前往金門大橋，視察通車後效益，稱許大橋通車後只要5分鐘的車程，就可以來往大、小金門之間，讓大、小金門聯結成一個完整的生活圈，也讓所有金門鄉親的生活品質能夠同步提升。

王國材致詞時表示，金門大橋結構強度是以國道水準設計、施工的百年大橋，通車9個月即有近百萬車次通過，對於地方繁榮與發展，提昇觀光、運輸、民生的效益，是金門居民有目共睹的，已經充分發揮金門大橋建設計畫所預期發揮的功能。

高公局長趙興華則表示，期盼地方因應金門大橋通車後，產生的交通便利及效益，以及大小金門的交通空間、產業的變化，推出更多相關的配套措施及規劃，未來交通部也一定會在管理維護上積極合作、提供技術協助，讓金門大橋成為中央與地方合作的新典範，並帶來轉型和新生。

金門大橋工程連接烈嶼鄉（小金門）與大金門，路線長度5.4公里，其中跨海部分長約4.77公里，橋梁分為主橋、邊橋及引橋等3部分；主橋全長1,050公尺、最大跨徑200公尺、橋塔自海面起算約78.5公尺；主橋兩側邊橋長度合計720公尺；兩端引橋總長3,000公尺，每跨跨徑30～50公尺。

高公局表示，金門大橋在民國100年動工後，於105年底重新完成發包及開工，施工團隊積極投入各項施工整備作業，動員施工所需大、小船機廿餘艘，並延攬本國及韓國的專業海事工程基樁廠商，施工團隊克服種種挑戰及艱困環境。

高公局細數工程期間遇到的困難，包括基樁施工遭遇堅硬花崗岩、海上施工面臨強風大浪及克服5千噸的海水浮力、結構造型變化複雜，歷經6年施工，於111年10月30日開放通車，全部工程亦於112年6月26日竣工，目前承包商持續進行相關撤離作業。