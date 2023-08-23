為持續精進興櫃市場，櫃買中心經與主管機關溝通已取得證期局同意，將整合一般板及戰略新板，使興櫃市場回歸為單一板塊之預備市場，並開放簡易公發機制至整體興櫃市場，未來發行公司可依其需求，選擇採一般公開發行機制或簡易公開發行機制登錄興櫃。

李愛玲表示，雖未來還有興櫃交易系統調整等相關事務需要逐步到位，但原則上此項措施預計將於明年1月1日起實施，意謂歷時兩年的戰略新板明年起將正式走入歷史。

而原先戰略新板股票買方需符合自然人合格投資人之條件，但興櫃市場整合後之交易制度，將維持原一般板之推薦證券商造市商角色與議價交易制度，且不限定交易對象，使一般投資人均可參與，有鑑於此，針對採簡易公開發行機制的公司，櫃買中心將嚴加管理，並要求會計師針對公司內控採取加強措施。

戰略新板自110年7月開板以來，搭配簡易公開發行機制（即簡化公開發行申報書件，將財務報告由二本三年度簡化為一本二年度、內部控制制度專案審查期間由一年度縮短為半年），已有28家公司申請登錄戰略新板，其中，採用簡易公開發行登錄者有27家，並有4家公司已上櫃掛牌，另有2家申請上櫃、上市則有創新板及主板各1家。

櫃買中心指出，戰略新板搭配簡易公開發行機制確實發揮加速中小規模企業進入資本市場籌資之功能，另依據中介機構回饋之意見，簡易公開發行機制有助於降低進入資本市場之前置作業成本及時間，確為發行公司所需。