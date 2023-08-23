大陸女星張嘉倪因演出《延禧攻略》「順嬪」一角爆紅，被封為「最美妃子」，她和高富帥老公買超結婚7年育有2子，家庭生活幸福和樂。豈料，2022年底傳出老公外遇，雙方疑似分居中。今年買超又被拍到帶兩個辣妹去酒吧，而老婆張嘉倪也在七夕曬照回應了。

大陸狗仔爆料自買超出軌後，兩人便在談離婚，並且已分居半年，今年4月曾被拍到帶兩個辣妹去酒吧，然而微博仍寫著「張嘉倪老公」被許多網友罵翻，近日，買超再度被拍到在友人聚會後轉往酒吧，一位打扮清涼的美女現身坐到他身旁，他直起身子開嘮，與美女親密摟肩。

畫面曝光後，令許多網友震驚買超的行為，也驚訝兩人竟然還沒離婚，「正事沒有，不是泡妹就是去酒吧，哪裡配得上有事業心的張嘉倪」、「佩服張嘉倪愛得起，放得下的態度」、「各自過自己的單身生活，張嘉倪越來越成熟自信了」、「能不能改一下認證啊張嘉倪大美女什麼時候和他離婚啊？」、「能別沾張嘉倪了嗎？美女獨美」

不過，張嘉倪看來心情不受影響，昨日（22）七夕情人節將自己生活過得不錯，雖然沒有放文放閃，但也曬出自己9張個人獨照，配文寫下：「下雨午後，一洗天青……從檐下走走何其美好！聽說下太陽雨的時候可以許願，於是……願～今天我們都快樂。」