新竹市關埔地區人口稠密，學生數量日漸增，導致部分孩子只能越區就讀，為解決通學問題，市府斥600多萬元，協調開辦通學專車，8月30日起推出開出8條路線，由9人座小巴接送學生上下學，每位學生每學年僅需負擔6000元車資，盼協助減輕家長負擔。

關埔地區因這幾年湧入大量人口，就學需求大增，但因光武國中總量管制，因此部分學生只能轉分發到新科國中或建華國中就讀。新科國中校長林燕玲指出，經常致電未報到新生家長，家長指學校離家太遙遠、光復路又太塞，真的非常不便，導致就讀意願低落，這也是催生專車的最大原因。

市府考量關埔地區部分道路狹小、交通壅塞等問題，設計包含新科龍山線、新科日光線、新科新莊線、新科新莊／日光線、新科科園線車次1、新科科園線車次2、建華關埔線A車、建華關埔線B車等8條通車路線，科園、金山、龍山、關新、仙水、埔頂、建功等7個里55名學童將受惠。

而關埔地區安心通學專車也是新竹市首條通學專車路線，新竹市長高虹安說，面對全國司機人力短缺，市府挹注600多萬元，全力協調開辦通學專車，8月30日正式發車，並保留擴充供後續有意願搭乘學童申請，讓非自願越區就讀的孩子都能安心就學。

市府教育處表示，關埔地區安心通學專車啟動後，將以專車接送的方式，讓轉分發至建華國中和新科國中的學童們能安心上下學，同時紓解關埔地區家長們舟車勞頓的通勤壓力，提升就學環境品質，營造優質幸福的教育環境。