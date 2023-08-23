物價上漲，便宜好吃的便當越來越難找，一名網友日前分享台南一間便當店不僅有雙主菜「雞腿+排骨」、還有荷包蛋、青菜，價錢只要80元，讓他忍不住大讚是佛心便當，吃到滿滿感動，照片曝光後，其他網友也羨慕，「台南果然是食物天堂」。

一名網友日前分享台南一間便當店不僅有雙主菜「雞腿+排骨」、還有蛋有青菜，價錢只要80元。(翻攝自爆廢公社)

原PO日前在臉書「爆廢公社」分享在台南買到的超佛心便當，裡面有炸雞腿和滷排骨兩樣主菜，配菜是空心菜、高麗菜與麵筋筍絲，加上一個美味的煎蛋，滿滿一盒才賣80元。

原PO表示，吃完這便當真的心滿意足，給出高評價，並感嘆「台南超佛心的便當，雙主餐炸雞腿+滷排骨+蛋才80元，吃的是滿滿的感動。」

照片公開後，網友們也大讚，「超便宜，還不吃爆」、「太扯了，台中最少也要100」、「我的100塊雙主菜便當輸慘了」、「這80會每天都暴滿吧」、「好澎湃，哪買的」、「那雞腿跟蛋看起來好好吃」。在地人還透露，這間店叫做上欣便當。