花蓮東大門夜市對面的民營停車場假日收費金額每小時高達70元，讓民眾驚呼「比台北信義區還貴」，質疑收費合理性。（羅亦晽攝）

花蓮東大門夜市對面的民營停車場假日收費金額每小時高達70元，讓民眾驚呼「比台北信義區還貴」，質疑收費合理性。（羅亦晽攝）

花蓮東大門夜市是遊客必訪景點，周邊停車格每到假日總是一位難求，有業者雖承租附近台鐵空地經營停車場，但假日收費金額每小時高達70元，讓民眾驚呼「比台北信義區還貴」，質疑是否把遊客當「盤子」。縣府表示，業者提報費率為每小時150元，收費符合停車場法相關規定，提醒民眾停車多加留意。

有民眾日前利用假日與親友逛東大門夜市，見原住民一條街入口對面的停車場尚有空位，便入內停車，1個半小時後準備牽車離開，繳停車費時卻發現螢幕顯示「210」，與市區其他停車場金額相差很大，原以為是系統問題，仔細看收費告示牌才發現假日半小時收費70元，竟比「台北信義區還貴」，覺得很不合理。

據該停車場收費告示牌，凌晨0時至下午5時，每半小時10元，但周五、六、日、例假日跟例假日前一天，下午5時到當晚12時為每小時70元，是白天的7倍，入場24小時最高收費250元，由於市區多數停車場假日收費金額落在10至50元不等，該停車場卻要70元，民眾質疑業者收費的合理性，甚至有網友直指根本把遊客當「盤子」。

縣府建設處表示，該停車場為民間公司承租台鐵空地，屬依停車場法第11條申請臨時路外停車場使用，並依同法第17條第2項民營路外停車場收費標準與收費方式，申請費率為每小時150元，而目前假日夜間每半小時70元，沒有超過提報費率，符合停車場法規定。

建設處坦言，民間自行經營的路外停車場費率屬市場機制，業者可按區位及周邊環境條件評估定價；公有路外停車場及路邊停車格則屬縣府土地委外經營的停車場，具公共性質，故依停車場法第17條第1項，及第31條與花蓮縣公有收費停車場管理自治條例第4條規定，規範本縣費率為每半小時10元。民眾可視個人停車需求選擇車輛停放位置。