一名75歲男子近10年有輕微腹瀉問題，多次的健檢報告顯示，其糞便潛血篩檢為陰性，直到因嚴重便秘、腹絞痛就醫，才發現其直腸內有一顆巨大腫瘤，確診為大腸癌。醫師表示，正常而言，糞便潛血檢查應能提早發現此一情形，但因男子每天攝取大量維他命C，因維他命C抗氧化作用導致糞便潛血呈現「偽陰性」，而延誤病情。

健康意識抬頭，使用各類保健品已成為全民運動。北市聯醫林森中醫昆明院區家醫科醫師鄭玠豪表示，上述男子平時身體硬朗，唯一的困擾就是這10年間常出現輕微腹瀉，他曾就醫診斷為大腸激躁症，此後固定回診追蹤，但腹瀉症狀一直持續。

鄭玠豪表示，男子在多次的定期健檢中，糞便潛血篩檢（大腸癌篩檢）每次都呈現正常結果，其間醫師曾建議大腸內視鏡檢查，但男子因害怕疼痛，且糞便潛血篩檢正常而拒絕，直到去年因嚴重便秘與腹部絞痛來門診求醫，經檢查發現直腸內有一巨大腫瘤，大腸內視鏡檢查及病理切片確認為大腸癌。

他表示，一般而言，定期糞便潛血篩檢應該能提早發現此一情形，但由於男子平時有服用各類維他命的習慣，尤其是每天使用維他命C發泡錠，當成開水喝。因過量維他命C的抗氧化作用，會糞便潛血檢查呈現「偽陰性」，加上男子未採納醫師建議接受大腸鏡檢查，因而延誤病情。

鄭玠豪提醒，民眾攝取維他命C，切勿重覆過量，若有持續腸胃症狀、排便習慣改變，除了一般檢查外，應接受大腸鏡檢查，以便早期發現、治療。