民進黨台北市議員、2024立委參選人許淑華受邀出席龍華扶輪社擔任主講者，並針對台北市都更的議題與社員們進行交流對談。許淑華也承諾，她將不斷的督促政府積極推動都更政策。

許淑華今（23）日在臉書提到出席龍華扶輪社擔任主講者一事，由於她本身是3522區大仁扶輪社的社員，因此相當榮幸能受邀出席。許淑華透露，此次演講的主題是針對台北市都更的議題與社員們進行交流對談。

許淑華進一步說道，她在議會市政總質詢時跟台北市長蔣萬安要求，台北市應該將都更與社宅政策一併檢討，建議以社宅議題為導向，周邊500公尺範圍加速都更容積獎勵回饋公益設施，最高到1.5倍，讓老舊社區可以全面都更，同時也促使社宅興建能順利進行完成，讓年輕人住得起台北，也讓年長者及原住戶民眾能有新的房子可以居住，達到快速都更的局面。

許淑華文末也強調，她會不斷的督促政府積極推動都更政策。