《台灣米其林指南 2023》必比登推介店家出爐。（米其林提供／吳娮翎台北傳真）

在呈現《台灣米其林指南 2023》的完整名單之前，米其林在今天先公布由匿名而獨立的米其林評審員評選為必比登推介的店家。

在《台灣米其林指南 2023》囊括的四個城市台北、台中、台南以及高雄中，提供「物有所值」美食的餐廳及街頭小吃店家總數來到139 家，包括台北45 家、台中 31 家、台南 36 家，以及高雄 27 家。 在這些店家之中，共有 26 家是在今年新獲得必比登推介肯定，其中許多提供的是台灣料理及在地小吃。

這次名單也是首次有西式的甜點店家入選《台灣米其林指南》必比登推介，一家在台北，一家在台中。

《台灣米其林指南 2023》必比登推介店家出爐。（米其林提供／吳娮翎台北傳真）

《台灣米其林指南 2023》共 139 個店家入選必比登推介 共 26個店家新入選必比登推介：台北 3 家、台中 4 家、台南 10 家、高雄 9 家 《台灣米其林指南 2023》中首次有兩家西式甜點店入選必比登推介， 包含星級餐廳的完整入選名單將於2023年8月31日公布。

《台灣米其林指南 2023》必比登推介店家出爐。（米其林提供／吳娮翎台北傳真）

《台灣米其林指南 2023》必比登推介店家出爐。（米其林提供／吳娮翎台北傳真）

《米其林指南》國際總監 Gwendal Poullennec 說：「我們的評審員見證了台灣餐飲的復原力，對此印象深刻，也很明顯地可以注意到台灣的餐飲業再次興盛。我們的評審員對台灣小吃以及傳統菜色的多元印象深刻，特別在 2022 年首次納入評選的台南及高雄這兩座城市。造訪台灣，以及鼓勵本地及國際的美食愛好者來發現或重新挖掘這個地方的美食驚喜，絕對是很令人興奮的時刻。」