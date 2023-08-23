駐檀香山辦事處今天代表中華民國台灣政府，捐出50萬美元（約新台幣1609萬元）助夏威夷毛伊島野火災後重建，夏威夷州副州長魯克親自致謝，議員讚「患難見真情」。

檀香山辦事處長林暉程今天代表政府出席捐贈儀式，將善款交給「夏威夷社區基金會」（Hawaii Community Foundation）總裁兼執行長凱恩（Micah Kane）。

夏威夷州副州長魯克（Sylvia Luke）、州長辦公室代表、州參議員克里斯．李（Chris Lee）、章培志（Stanley Chang）、眾議員Scott Nishimoto、Scot Matayoshi及譚家昇（Adrian Tam），夏威夷僑務委員何文祥、台商會會長謝雪華等人到場。

基金會執行長凱恩表示，台灣的善行表現出令人讚嘆的文化，相信毛伊島災民可以感受到台灣人的愛心。

副州長魯克代表州政府，向駐檀香山辦事處在災後迅速採取行動，協調夏威夷州及全美台灣人社團發起募款，表達感謝。魯克提到，今年正是台灣與夏威夷締結姊妹關係的30週年，台灣的善行別具意義。

處長林暉程表示，毛伊島災情慘重，總統蔡英文、副總統賴清德都在第一時間向受到野火衝擊、失去至親的家庭，表達慰問與關切，今天更以實際行動參與國際對夏威夷州的援助。

州長葛林（Josh Green）派出政策顧問Dan Kouchi代表，感謝台灣的慷慨解囊。夏威夷州華裔參議員表達感謝之外，更讚賞台灣在天然災害與疫情應變的經驗與成就。多名州眾議員強調，台灣的援手有如及時雨，是「患難見真情，真友誼」的表現。

除了這筆50萬美元的捐款之外，檀香山辦事處15日起到31日止，正與當地及全美台灣人社團共同發起「送愛心給茂宜島災民聯合募款計畫」，加大對災後重建的援助力道。