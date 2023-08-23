前國民黨苗栗縣長徐耀昌批國民黨「密室政治」；民進黨今表示，標榜新政治的民眾黨總統參選人柯文哲及自詡警察正義的國民黨總統參選人侯友宜，過去都有「密室政治」的黑歷史，

民進黨發言人張志豪指出，侯友宜自詡「侯侯作代誌」，但在2018年競選新北市長時，為了文化大學「大群館」宿舍爭議，新北市副秘書長邱敬斌及城鄉局副局長汪禮國兩人「密會」北市府官員，指揮市府官員密會喬事，早已創下「侯侯喬代誌」惡例。

他說，但侯不只喬自己事，連選舉都喬，名嘴爆料2014年被侯友宜叫到副市長辦公室旁的會議室密談，侯友宜以500萬元「搓湯圓」，涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》，引發爭議。包括此次立委初選，侯友宜也用「密會」喬事，包括喬新北市立委第一選區，把市府辦公室當喬事場所，公私不分，公然把市府變成競選總部。

他說，甚至侯友宜多次「密會」朱立倫，連國民黨的總統提名也喬，難怪退黨的徐耀昌也感嘆國民黨就是「密室政治」，侯友宜從政一路以來的壞習慣，就是「密室政治」的喬事，令人無法認同。

台北市議員簡舒培指出，民眾黨2019年8月成立，柯文哲為了組黨，早在同年的5、6月就開始與財團密會，2019年的下半年度成為柯文哲為成立新政黨串接財團密會的高峰期。也曾被爆為了「喬蛋」，私下和遠雄董事長趙文嘉密會，甚至在民眾黨成立前密集的與財團閉門會議，讓人質疑柯文哲究竟是以台北市長，還是台灣民眾黨主席的身分出席。

她說，尤其台北市政府產發局是台北市的主管機關，替市長和財團牽線密會，夾著台北市政府的資源徇私自己的政黨利益，實在離譜，；甚至2022年柯文哲在台北市知名飯店，宴請中國企業高層10多人聚餐，這些行程也沒有依照他自己所訂的廉政公約一樣公開，柯文哲一面要求局處首長公開透明，一面與財團私相授受，根本就是兩套標準、雙面人。

簡舒培也指出，柯文哲任用李文宗當市長辦公室主任時，被傳出代表柯文哲去見了某個財團洽談遠雄大巨蛋經營權轉移，此事從2019年2月被傳出至今，柯文哲至今未講清楚，她呼籲柯文哲有責任出來說清楚，而不是一句已卸任就把一筆爛帳丟給台北市府。

台北市議員吳沛憶則是列舉柯文哲的貪贓事證，包括擔任市長期間私會財團，甚至時常公私不分酬庸親友，而且常利用市府資源，將利益給轉嫁給民眾黨。

她說，去年黃珊珊參選市長選舉期間，也使用市府資源，當時的柯文哲任用的勞動局長陳信瑜幫忙輔選，在餐會上提到，「你們都不在標之前先跟我講，為什麼都標完才跟我講，那你懂我意思吧」，威脅利誘的意圖非常明顯。

吳沛憶表示，柯文哲還酬庸任用私人朋友，對自己的親朋好友非常優待，如北捷董事長長李文宗沒有交通專業，但擔任北捷董事長月領40萬。李文宗為開闢財源的方法更是不務正業，賣咖啡、賣水果，搞網路商城(生活捷運站商城)，結果成立的電商編組支出大於收入，根本造成北捷大虧錢。並爆出用287萬把北投會館的學員宿舍作為自己的「官邸」，以及在退休之前，預先任命未來的人事案，在2022年8月就下令派任2023年1月的副總經理，被質疑安插人事。

吳沛憶指出，2022年柯文哲市長任用一位焦姓實習生，柯文哲自己承認實習生沒有通過這些程序，「富三代」走後門進入市府實習，與媒體爆發衝突在鏡頭前才因此曝光，這就是標準的走後門，原來這就是柯文哲口中說的「新政治」。柯文哲標榜清廉及公開透明，卻公器私用、寄生市府、酬庸親朋好友，還安排走後門，看來民眾黨永遠只是選擇性的正義，只用道德要求別人，卻不會檢討自己。