自稱「台灣巴菲特」、涉非法吸金41億餘元的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶，他於關押高雄二監期間，認識廖姓獄友，並指示廖男出獄後成立公司招攬群眾投資虛擬貨幣，1年間共吸金4000多萬；高雄地檢署偵結，依違反《銀行法》起訴周瑞慶及廖男在內等7人。士林地方法院近日審結，判周瑞慶賠償二人1226萬餘元。仍可上訴。

根據判決書，億圓富投資控股集團總裁周瑞慶，因涉非法吸金41億餘元，後遭判刑14年有期徒刑。

本案起源於2019年，周瑞慶羈押期間認識一名廖姓獄友，並指示他出獄後，協助設立威芯公司，負責招攬人投資虛擬貨幣（ATC幣）。為確保操控公司營運，周甚至買通二監的吳姓管理員（經橋頭地檢署起訴），負責傳遞錄音筆、手寫信件等物，於獄中指揮公司幹部從事違法吸金。

之後，周瑞慶又為取信投資人甚至於新加坡ProEX虛擬貨幣交易所上架ATC幣，待買回投資人掛賣ATC幣，並製造自由市場成交假象。這部分款項，用作公司經營成本支付、購買周男會客菜、零用金，以及支付吸金案被害者的賠償金。

去年7、8月間，眾多投資人於ProEX掛賣ATC幣均無法成交，要求退款，周等人又創造新的投資方案繼續「割韭菜」，直至調查局南機站展開搜索，全案方才得以曝光。

檢調當時粗估，周瑞慶此1年間至少吸金4000多萬元。周瑞慶後於檢調偵訊時，坦承犯行；廖男、其他幹部則否認參與投資吸金。

檢方綜合事證，審酌「威芯公司」依法不得從事借款或收受投資、存款等工作，周瑞慶等人卻利用投資ATC貨幣方式，以保本保息、保證獲利及穩賺不賠等話術，隨吸金規模越大，影響社會金融秩序就越重大，已違反銀行法相關規定，依法將周瑞慶、廖男及公司幹部等7人起訴。

士林地院經審理，認定周瑞慶涉犯《刑事銀行法》等罪判刑定讞，並入獄服刑。另，根據廖、吳兩名投資人所提供之帳戶交易明細，從中可判斷廖、吳確實有從億圓富集團領取款項，但卻未有周瑞慶主張，逾越本件賠償損害金額。

士林地院最終審酌，扣除廖姓投資人、吳姓投資人之損益相抵，判周瑞慶、公司應連帶賠償廖姓投資人1140萬餘元，並判賠吳姓投資人86萬元。全案仍可上訴。