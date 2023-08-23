職籃攻城獅隊進駐新竹縣立體育館，賽季都吸引爆滿民眾為紫衫軍加油，也帶動竹縣籃球運動風氣。（羅浚濱攝）

新竹縣竹北市7月底人口有21萬多人，教育部資料推估約有57000名市民為規律運動人口，比例高於全國其他城市，縣府教育局委託專業單位辦理「竹北市運動地圖專案計畫」，認需再增設籃球、網球、攀岩、滑板及滑輪溜冰場地，以滿足更多民眾和親子運動休閒需求。

縣長楊文科表示，為打造新竹縣運動產業鏈，職籃攻城獅隊2020年進駐縣立體育館後，賽季都吸引爆滿民眾為紫衫軍加油，讓籃球運動串連到體育場、台大竹北校區風雨籃球場及竹北國民運動中心等場館，縣府在公園綠帶、河川高灘地及都市重劃等處增設及修繕各項體健設施，每天都能見到民眾運動的身影。

教育局委外辦理「竹北市運動地圖專案計畫」，盤點目前竹北市運動人口、運動項目、既有公有運動設施及各項運動單項協會需求等面向，以便後續規畫設置相關運動設施種類及數量。

教育局長楊郡慈指出，竹北市運動地圖專案計畫報告書中指教育部公布資料顯示，新竹縣運動人口比例為81.4％，推估竹北市約有57000名市民為規律運動人口，比例高於全國其他城市，盤點竹北市現有運動設施，不包含國中小，統計有89處公有運動場館。

竹北市現有最多的是籃球場28處，依次為田徑場21處、羽球和滑輪溜冰場各7處，場地較不足的為籃球、網球、攀岩、滑板及滑輪溜冰場地，建議增設10座藍球場、3座網球場、攀岩場及滑輪溜冰場各3座，考慮可在高鐵區的水圳公園、公25及公兒26等公有地設置。

楊郡慈表示，竹北市公所在公25公園規畫至少1面以上的網球場，公29公園博愛風雨球場工程已動工，建議增設的相關體健設施，後續會提供相關單位做參考規畫。

此外，教育局就竹北市現有體健設施繪製「竹北運動地圖指南」，提供竹北溜冰場等20處運動場館地點、運動項目、管理單位等資訊，8月底放置於體育館及教育局，提供民眾索取以活絡現有體健設施使用。