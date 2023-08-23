陳姓男子今年6月前往台北1家百貨，在女廁旁徘徊，看到1名女童走出來時，竟上前亂摸對方下體，女童嚇得向家長求救，警方調閱監視器後循線逮捕陳男，還發現他另曾在某樂園掀其他女童裙子，士林地檢署偵結，依強制猥褻罪起訴。

起訴指出，陳男基於一己私欲，今年6月3日前往台北市百貨，在7樓女廁附近遊走，被害女童與姊姊上廁所走出來時，陳便上前拉住女童，接著亂摸對方下體。

女童受驚後跑回向媽媽哭訴，家長後來報警，警方調閱監視器後，循線鎖定陳男，另查出2月時，他也曾在某樂園廁所外，掀1名女童裙子，調查後將他逮捕、法辦。

陳男應訊時坦承犯行，聲稱無法克制衝動，士檢根據女童指證及監視畫面，認陳因私欲冒然襲擊幼童，讓對方留下不可抹滅的傷害，依加重強制猥褻、強制罪提起公訴，並建請法院分論併罰。

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