「神鱒」卓奧特（Mike Trout）手傷後，相隔將近2個月回歸天使，仍無法將球對從泥沼中拉出，卓奧特前面3個打席繳白卷，最後一次登場敲出內野安打，排在後一棒打擊的大谷翔平失常3打數掛零，天使丟掉2分領先優勢遭紅人逆轉，吞下2連敗。

卓奧特沒有打復健賽，選擇用正式比賽找回打擊手感，傷後首戰被安排在第2棒守中外野，一局上紅人麥連（Matt McLain）開轟打下第1分，卓奧特、大谷睽違多時合體但連線不成，所幸天使靠著祖瑞（Brandon Drury）、穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）「背靠背」開轟反超，4局下歐哈皮（Logan O'Hoppe）打出傷後歸隊首安，就是發追加比數的陽春彈，天使3比1領先。

吉歐力托（Lucas Giolito）首局被炸裂後回穩，卻又在第5局出狀況，保送加上二壘安打面臨掉分危機，吉歐力托好不容易以三振拿下第2個出局數，菜鳥一壘手尚奈爾（Nolan Schanuel）又發生接球失誤，紅人2分回來追平戰局，史提爾（Spencer Steer）補上二壘安打再得1分。

8局谷鱒本場最後一次連線，卓奧特率先內安上壘，可惜大谷翔平敲左外野界外飛球出局，天使再也沒有分數進帳，終場3比4不敵紅人。卓奧特4打數敲出1安，擊出1次雙殺打，被三振1次，大谷翔平3打數盡墨，苦吞2次三振，只靠著保送上壘1次。