嘉義市政府請到5位運動好手來分享運動參賽得獎的經驗。（廖素慧攝）

為推動嘉義市成為樂齡勇壯城市，市府將徵選50歲以上樂齡族培訓羽球、網球、桌球、木球以及舉重等5項運動好手，共30個名額，即日起至9月底報名，結訓後組成「勇壯嘉義隊」，前進2025世界壯年運動會，市長黃敏惠鼓勵民間高手來報名。

黃敏惠表示，嘉義市是全台第一個「高齡友善示範城市」，為超高齡社會超前部署，將升級為「樂齡勇壯城市」，帶領銀髮世代運動起來，蛻變成勇壯世代，進一步加入「勇壯嘉義隊」，勇闖2025世界壯年運動會，為嘉義市奪金牌，為台灣爭光。

嘉市府衛生局表示，2025世界壯年運動會有35個比賽項目，嘉義市鎖定羽球、網球、桌球、木球、舉重等5項為培訓重點，共30個名額，委由專家培訓後，籌組「勇壯嘉義隊」，代表嘉義市參賽。

今天市府衛生局舉辦記者會，請到今年成都世大運桌球女團銅牌新星黃愉倢、羽球世壯賽金牌3連霸吳昶潤、聽網雙后何秋香、壯年運動會三冠王81歲余節珠、亞洲經典健力錦標賽4金得主李彩薇，分享他們運動的健康樂活。

李彩薇說，她因為兒子鼓勵而做重訓健身，愈練愈有健康感，教練進而鼓勵她去比賽，沒想到初次比賽就拿獎，後來還出國比賽拿金牌、亞洲紀錄保持人，作夢都沒想到自己會變成運動選手，還一直得獎，運動健身帶來健康及快樂。