金鐘影帝樊光耀、喜感天王朱德剛，從事曲藝超過30年，疫情期間演出遭衝擊，分別投入教學及蔥油餅副業，在台北曲藝團成立30周年推出《藝潤珠圓》巡演，2位相聲界黃金拍檔9月2日在新竹縣文化局演藝廳，將合體重現30年前代表作《武墜子》，連唱帶打的動感風格、要挑戰觀眾的笑感神經！

曾參演《親愛的，我愛上別人了》、《螺絲小姐要出嫁》等電視的朱德剛，舉家遷往花蓮成立說演班培育相聲人才，並賣起家傳蔥油餅，他打趣說「人總會找到在夾縫中求生存的」，未來除兼顧多元發展，也會在後山推廣相聲，讓花東偏鄉孩子，有機會認識曲藝文化。

金鐘影帝樊光耀演藝重心都放在舞台劇與影視圈，膾炙人口的《一把青》、《戀愛沙塵暴》及重新開箱的《京戲啟示錄》裡都有他的蹤影，因疫情演出機會減少，將心力投入在培育人才，也深感傳承使命重要性。

北曲團長葉怡均表示，北曲30年無論文化資產累積、藝術家個人創作能量，猶如珍珠般達到「藝潤珠圓」狀態，每段演出都扣合一個主題，包含突破古典風格的相聲、復活失傳並融入新元素的音樂評書、孕育了朱德剛、樊光耀天王級相聲搭檔，首創兩岸相聲男團「愛笑斯坦」等從藝精華，並藉由節目表達3年疫情，感謝觀眾、企業和政府支持。

《武墜子》創作靈感來自河南省流行於豫、魯、皖、京、津等地，是一種以墜胡伴奏、俗稱「墜子書」的說唱藝術，現已列入非物質文化遺產，特色是連唱帶打、熱鬧歡愉，也相當考驗體力，30年前從相聲大師魏文亮手中傳承來台。

《三十而麗．藝潤珠圓》匯集北曲黃金陣容，9月2日晚上7點半於新竹縣文化局演藝廳登場，帶來快板＋數來寶鬥嘴的《坐唱數來寶》、描述疫情下相聲演員斜槓日常的《改行》、回望半世紀變遷的《聲音鐘》、獨創音樂評書《楊家魂》及經典相聲《武墜子》，票券在OPENTIX上開賣，搭配文化部青年禮金方案，最高可享3折優惠。