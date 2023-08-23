鳳梨釋迦為台東地區重要經濟作物，尤其台東縣囊括95％的產量，農業部台東區農業改良場為擴展鳳梨釋迦外銷管道與提升競爭力，同時減少化學農藥使用，開發鳳梨釋迦農藥殘留零檢出生產技術，在有效防治病蟲害的前提下，生產無農藥殘留的鳳梨釋迦，讓鳳梨釋迦可以拓銷到更多國家。

台東農改場指出，台東地區生產的鳳梨釋迦農藥殘留檢驗合格率相當高，顯示大多數農友皆能遵守藥劑使用規定。近年來鳳梨釋迦外銷中國大陸一度受阻，為拓展多元外銷管道，除需符合各國植物檢疫規定外，國際間番荔枝果品的農藥殘留標準不一，且大多未制訂任何標準，故為符合各國規範，精進優質鳳梨釋迦生產技術，使其達成農藥零檢出的標準勢在必行。

台東農改場表示，農友若能生產無農藥殘留檢出的果品(ND果)便可將鳳梨釋迦鮮果輸銷至歐盟、加拿大或阿聯酋等准許輸入國家；至於鮮果尚未准許出口的國家，則可運用鳳梨釋迦ND果進行全果冷凍或截切加工後，以食品的方式出口至日本、韓國與美國等市場。

台東農改場說，在前一期的鳳梨釋迦產季(2022年12月至2023年4月)共有18位農友通過台東農改場ND果生產技術輔導，總計面積逾26公頃，生產250噸ND果，今年已於7月13日、8月3、10、16、及23日分別在太麻里地區農會、鹿野地區農會、台東地區農會、卑南鄉班鳩番荔枝產銷班集貨場及東河鄉農會辦理番荔枝病蟲害整合管理講習會，擴大推廣無農藥殘留果品生產技術，總計逾350人次參加。