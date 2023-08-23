護國神山耗電也耗水，台積電進駐高雄楠梓產業園區後，第一期廠房製程調整用水需要增加，昨天高雄政府宣示會新建橋頭及楠梓兩座再生水廠滿足，今日經濟部水利署又出面保證，強調台積電新增製程用水，會由周邊具推動潛能的再生水廠，如楠梓、橋頭及園區自建，合計約每日10萬噸來長期供應。也就是未來楠梓園區會有自來水與再生水兩股水源，再生水會建專管確保供水穩定。

水利署2021就擬定長期「台灣各區水資源經理基本計畫」，規劃多元水源及調度抗旱，這其中再生水與海淡水等科技造水，乃著眼產業未來發展所需。

針對高雄未來龐大用水需求，經濟部與地方聯手三道措施，以提升水源韌性。首先是再生水，現已有鳳山及臨海2再生水廠供應臨海工業區，陸續推動中的是楠梓及橋頭再生水廠，另高雄海淡廠亦已啟動規劃，後續還有3座。

其次是伏流水，荖濃溪伏流水預計在2026年完工供水，將可與高屏溪川流水搭配運用。最後是趕辦中的「曾文南化聯通管工程」，預計在2024年完工，屆時可將曾文、南化水庫及高屏堰三水源串連。