苗栗縣政府搶攻外國觀光客市場，攜手苗栗觀光協會、交通部觀光局參山處、台中市政府及南投縣政府等單位，共同辦理「2023年新加坡／馬來西亞中台灣踩線團」交流活動，邀請新、馬地區觀光業者來苗栗等中台灣觀光景點踩點，22日晚間在苑裡鎮享沐時光飯店舉辦「苗栗吃喝玩購行媒合會」，希望透過業者的親身體驗，提高排入苗栗觀光遊程的意願。

新加坡／馬來西亞業者日前已順利搭機抵達臺灣，展開為期7天6夜的踩線行程，苗府聯手苗栗觀光協會及在地觀光業者，安排了其中4天的踩線行程，包括南庄蘇維拉莊園導覽、三義西湖渡假村導覽、三義鐵道自行車騎乘體驗、翩翩泰安導覽、泰安觀止導覽、卓蘭花露農場導覽、卓蘭壢西坪休區採果體驗、三義卓也小屋導覽、通霄飛牛牧場導覽、苑裡享沐時光莊園度假酒店導覽等。

「苗栗吃喝玩購行媒合會」昨天在苑裡鎮登場，會中安排苗栗在地業者直接面對面，與新加坡／馬來西亞觀光業者媒合，包括苗栗縣民宿發展協會、竹南立康健康養生觀光工廠、卓蘭江記永安喜餅、大湖巧克力雲莊、三義鴨箱寶、銅鑼大補內彈珠汽水觀光工廠等業者，現場雙方互動非常熱絡。

苗栗觀光業者無不使出渾身解數，向到訪的新馬業者展示自己最吸引遊客的地方，縣府相信經過這一系列媒合活動，新馬觀光業者對苗栗觀光潛力會有更上一層的了解，後續應該有更多選擇可以安排進遊程裡，讓新加坡民眾可以更加深入體驗苗栗的風情，更愛上苗栗。

苗栗縣長鍾東錦致詞時表示，非常歡迎新加坡／馬來西亞觀光業者此次到訪，希望透過這幾天的踩線行程，再次發掘苗栗更多的觀光景點與潛力，並期待將其排入日後的臺灣遊程，讓新加坡、馬來西亞的民眾也有機會可以感受到苗栗的美與好。

縣府文觀局指出，後續新馬踩線團將由台中市府、南投縣府接手，前往台中、南投踩點，最後在8月26日中午搭機返回新加坡。整趟行程下來觀光業者都使出渾身解數，盡可能將中台灣觀光風情介紹給新馬業者，讓此次踩線團效益達到最大化，苗栗縣政府也將繼續攜手在地觀光業者，向觀光科技大縣的願景邁進。