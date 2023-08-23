受全球景氣下行趨勢的影響，2023年IaaS年成長率將下滑至20%，惟企業用戶在資料駐地、永續性和生成式人工智慧等議題上有一定的需求持續發酵，因此IDC預期2027年台灣IaaS市場規模將成長至17.31億美元，2022-2027年複合成長率為22.6%。

IDC台灣資深市場分析師葉振男表示：「2022年台灣基礎設施即服務市場出現高低起伏的情形，上半年企業用戶對數位轉型的需求仍延續著前兩年因疫情帶來的積極上雲趨勢，然在美聯儲的暴力式升息對外國科技公司的資金流動造成負面衝擊的影響下，本地客戶也在下半年開始對上雲的投資趨向保守，在資金控管趨嚴和成本優化的前提下，台灣IaaS市場的2022下半年規模與上半年相比首度出現衰退情況。」

2022全年台灣基礎設施即服務市場業者的市占率分配未呈現明顯變動的情況，AWS、Microsoft、Google、中華電信與遠傳電信持續佔據前五大業者的位置，五家業者的市占率加總超過九成。三大國際公雲業者在本地市場的新客戶開發聚焦在資料駐地和節能減碳的永續性議題，國內主要業者則是透過和VMware合作協助企業用戶建立主權雲的模式，使客戶能按照數據敏感性或重要性來決定在不同地點的放置，這樣的服務頗受國內政府與民間企業歡迎。

展望2023年台灣IaaS市場的發展預測，IDC資深市場分析師葉振男觀察：「前述的資料駐地需求、和永續性相關的淨零碳排議題，以及今年上半年火紅的生成式AI將是值得持續關注的焦點，儘管今年國內經濟成長率的預測值較去年衰退，但缺工和少子化的議題促使企業在數位轉型上必須加快腳步，透過採用AI/ML技術可使許多門檻不高的企業服務應用轉型為無人且自動化的方式進行，這對企業在成本控管和營運效率上頗具正面效益，未來數年這三個議題將會是推動台灣IaaS市場繼續以兩位數成長的關鍵驅動因子。」