蔡政府執政下，前年起連續二年實質薪資都呈現負成長，國民黨團23日召開記者會，攤開政府相關部門統計數據，發現蔡政府所謂的拚經濟，只有大撒幣，且錢未用在刀口上，沒有產生經濟效益，經濟成果只集中在少數人，人民生活並沒有更好，所謂的拚經濟最後淪為「爛尾樓」。

國民黨團總召曾銘宗表示，台灣低薪問題非常嚴重，但再細看所得分配，問題更加誇張。根據財政部資料顯示，2016年第1分位為4萬5000元，第20分位為469萬1000元，第20分位是第1分位104倍。2020年第1分位為3萬4000元，第20分位為505萬3000元，第20分位是第1分位149倍。再看2021年財政部統計資料，第1分位為3萬4000元，第20分位為548萬9000元，第20分位是第1分位161倍。

曾銘宗指出，從財政部統計可以看出，蔡政府拚經濟不行，經濟成果由少數人享有，這個社會越來越不公平。再根據財政部「112年全國非自用住住家用房屋稅及個人總歸戶」統計，持有1戶為44.1萬人，佔80.98％、持有3戶為19240人，佔3.53％、持有4戶為7941人，佔1.46％、持有10戶以上為1608人，佔0.29％。

曾銘宗質疑，這個社會在蔡政府執政之下，公平嗎？年輕人買不起房子，但是有錢人囤房越囤越多。簡言之，蔡政府執政不但年輕人低薪問題越來越嚴重，財富還集中在少數人手上。

曾銘宗認為，根據偏綠的台灣民意基金會調查，國人對蔡總統執政7年來拚經濟表現的態度，有47.4％表示滿意，46.4％表示不滿意，考慮機構效應之下，有超過半數以上的國人，對蔡政府拚經濟不滿意。蔡政府執政除了大撒幣，政府支出比馬政府時期多出4.3兆元，拚經濟的結果經濟成長率平均數僅2.83％，馬政府為3％。顯見蔡政府錢未用在刀口上，撒錢卻沒有產生該有的經濟效益。

曾銘宗表示，蔡政府執政7年多來，財富集中在少數人身上，所得分配一再惡化，經濟成果由少數人享有。既然蔡政府拚經濟不力，明年1月13日請國人用選票下架民進黨，由國民黨來拚經濟、來承擔，相信會創造更好的社會，讓經濟發展成果，由全民共享。他也強調，國民黨團所提到的所有數據，都來自政府機關，包括財政部、經濟部、國發會等相關單位，若有不同意見，歡迎出來挑戰，國民黨團樂意公開辯論。

國民黨團書記長謝衣鳯表示，從馬政府執政8年，與蔡政府執政8年的預決算數字比較，馬政府執政8年決算總計14兆2089億元，蔡政府執政8年預決算數字總計16兆7645億元，兩者相較之下，蔡政府增幅18％。

謝衣鳯說，馬政府時期的特別預算為7700億元左右，蔡政府執政7年多為6000億元，但另有5項特別預算未編列決算共有1兆9000億元。馬政府所有年度特別預算加決算數，總計為15兆元，而蔡政府7年多的所有年度特別預算加決算數，總計為17兆4000億元，增幅16％。如果再加上未來還需要將5項特別預算編列決算，蔡政府的年度特別預算加決算數，更高達19兆3000億元，增加29％。

謝衣鳯指出，從經濟表現上來看，馬政府執政的2008年美國發生次貸危機，2009年台灣經濟大幅下滑，達到-1.61％。但在隔年2010年經濟成長來到10.25％，一直到2015年為止，總平均為3％，平均物價指數為1.08％。而蔡政府執政期間，2021年遇到疫情期間出口暢旺，經濟成長為6.53％，2022年烏俄發生戰爭，2023年1-6月經濟成長率為-0.98％，總平均為2.83％，物價指數增長了1.37％。

謝衣鳯提到，年輕人都希望薪資成長能夠趕上物價成長，但經常性薪資年增率呈現-0.15％，跟不上物價成長。2022年有914.6萬受雇者，平均每月主要經常性收入為40879元，不知道年輕人看到民進黨前副祕書長林飛帆享有11萬元高薪時，心中有何感想？

謝衣鳯說，根據主計總處統計，台灣15至19歲受雇者平均每月收入為2萬2803元、20至24歲受雇者平均每月收入為2萬9695元、25至29歲受雇者平均每月收入為3萬6116元、30至34歲受雇者平均每月收入為4萬0565元。她感嘆，年輕人不是只有林飛帆一人，全台有200多萬年輕人平均年薪低於4萬元，民進黨政府是不是可讓所有年輕人都可加薪呢？

台北市議員李彥秀表示，民進黨執政將近8年期間，最大的爛尾樓就是在經濟上的表現，或許民進黨透過側翼網軍、綠色名嘴告訴人民，此刻是經濟表現最好的時候，但數字卻是血淋淋地被主計總處打臉。根據主計總處統計，2022年第一季經濟成長為-3.02％，第4季經濟成長為-0.86％，今年甚至下修GDP，確定保2無望，只有1.61％；出口連續11黑，進口連9黑，工業生產指數甚至達到13個月負成長。

李彥秀要告訴蔡英文和賴清德「笨蛋，問題出在經濟」。民進黨執政將近8年，人民生活並沒有過得更好，無論是實質薪資連續2年倒退，去年實質薪資甚至創下10年最大的跌幅，呈現負成長。而人民荷包大縮水，卻看到綠友友們荷包卻是往上成長。民進黨前副祕書長林飛帆因黨中央性騷案吃案後，新工作年薪竟可達180萬元。這跟台灣30歲到40歲年輕人相比，有90％低於林飛帆的薪資。

李彥秀正告民進黨，要栽培林飛帆請不要用國家資源。台灣民主基金會是國家的資源，要栽培，請用民進黨的資源。過去，連財報都看不懂的前北農總經理吳音寧，都可以領250萬元年薪。她痛批，蔡英文2016年告訴年輕人，要讓茫然的年輕人有未來。7年多過去，台灣年輕人依舊沒有未來，有未來的年輕人，是民進黨的年輕人，只要顏色對了，薪水才會往上漲。

李彥秀認為，台灣經濟呈現無政府狀態，唯有要搶人民錢的時候政府才會存在。例如去年電價漲11％，現在蔡政府又開始恐嚇人民，台電負債4000億元，明年恐要漲電價。事實是，「台電摔倒、雲豹賺飽」錢都賺到民進黨新潮流派系的口袋裡。而高端疫苗當初股價炒400多元，今年1至7月營收為0，股價剩下62元，這不是掏空人民納稅錢最好實證嗎？

李彥秀直言，民進黨現在高喊公平正義、居住正義、綠色環保、國家安全，卻穿西裝、打領帶、戴白手套拿著刀叉吃人肉，這才是民進黨的真面目。