美軍一架MQ-9無人偵察機昨天降落日本自衛隊鹿兒島縣鹿屋航空基地時衝出跑道，一度造成機場跑道關閉，雖然事故並未造成人員傷亡，但日本防衛省已要求美方徹底做好安全對策。

日本放送協會（NHK）、鹿兒島電視台報導，九州防衛局表示，這架美軍MQ-9昨天上午11時左右降落在鹿兒島縣鹿屋市的海上自衛隊鹿屋航空基地時衝出跑道，擦撞到地上設備後停在跑道旁的草地。

設置在事發基地附近的NHK攝影機所拍攝到畫面顯示，MQ-9著陸後從機體滑行方向冒出白煙，且有數輛消防車趕赴事故現場。

所幸這起事故未造成人員受傷，但為了確認狀況等，鹿屋航空基地跑道一度關閉約3小時。

防衛省表示，已經要求美方採取徹底的安全措施，並提供事發原因及防止再度發生事故的應對措施等訊息。

日美政府考量到在日本西南群島附近活動頻繁的中國，為強化警戒監視態勢於鹿屋基地部署8架MQ-9，並從2022年11月起開始運用。