Netflix電影《攻心諜戰》新近上線，由「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）擔綱主演，她在劇中飾演女特務，猶如女版007與《不可能任務》伊森韓特的綜合體，上山下海展開救援行動，她在海報和劇中佩戴宇舶表（HUBLOT）Big Bang e智能腕表，與她在劇中機智聰穎的形象完美結合。

Big Bang e智能腕表目前已是第三代，有44mm拋光黑陶瓷和拋光白陶瓷兩種選擇，蓋兒加朵在戲中佩戴的正是大表徑黑陶瓷款，陽剛味十足，與她帥氣的裝扮十分相襯。Big Bang e智能表採用精密加速感測器計算步數、跑步速度和樓梯爬升，可提供更準確的運動數據，加裝特殊陀螺儀可判斷配戴者手腕方向和姿勢，提升導航、運動模式的自動切換功能精確度，麥克風與揚聲器可降低風聲噪音，提供清晰通訊品質，無需取出手機就能接聽電話、發送語音訊息，並透過Siri或Google Assistant發送語音指令。