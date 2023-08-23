「和耀新加州」坐擁楊梅最大基地1433坪，建商看準龍潭科學園區3期擴建與護國神山台積電進駐，以低基期的補漲優勢成為房市新寵，其中2-4房推出，主力3房(32、35、38坪)；18戶店面(24-43坪)，2字頭吸引年輕首購、換屋族群目光，預計明年第1季交屋。周邊享有交通四通八達與生活圈成熟的機能性，並以其區域商業聚落效應帶動凝聚力，需求紅利產生聚合性與消費力，為楊梅帶來住宅穩健的剛性需求，「和耀新加州」躍升為指標性建案。

台積電1.4奈米預計2026年進駐龍潭科學園區，加上龍潭園區3期擴建，將提升楊梅的群聚力、聚合力和消費力，區段因此成為未來發展潛力區。觀察桃園地區房價，青埔、平鎮與中壢邁向4字頭，而處於低基期的楊梅區維持2字頭優勢，和耀建設獨具慧眼看好地段補漲，以1433坪基地興建「和耀新加州」，區域擁有交通便利性與生活機能成熟等利多，更以工程0付款和訂簽10%優惠，吸引年輕首購與換屋族的目光。

台積電預計2026年進駐龍潭科學園區。(截取自新竹科學園區官網)

「建案位於浦心生活圈，為楊梅區中較早開發的區域，當地商圈展相當成熟，生活機能完善。」專案副理張子曜說，並且建案鄰近瑞梅國小250公尺、陽明國中1.8公里，使12年國教臻於完善；仰賴楊梅交流道、國道1號及五楊高架，往返雙北地段游刃有餘，阡陌交通完成職涯連線，上班僅需要半小時車程，暢通無阻。

「和耀新加州」坐落於桃園市楊梅區新農街二段及三元街口，規劃2-4房，主力3房(32、35、38坪)；18戶店面(24-43坪)，有4000坪獨立街廓社區、200公尺綠樹步道，建築對望3000坪頭重溪公園，實現綠廊對坐絕景。樓層規劃地上12層、地下3層，共有195戶住家，回到家猶如渡假，享受放鬆的生活步調，預計2024年3月交屋。

「和耀新加州」3房格局。(和耀新加州提供)

和耀建設以人為本，回歸剛性需求打造最適合居住的房子。「和耀新加州」以合理的價格及優惠的訂簽方案，為年輕人築巢圓夢，實現首購族的居住正義與換屋族的選房典範。