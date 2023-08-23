蘋果預計在9月中的秋季發表會公開一系列iPhone 15新機，相關傳聞四起，目前主流的外觀設計有3大變革，顏色部分則傳出，可能會有6色供消費者選擇，包括相當少見的綠色、橙色及粉色。
知名蘋果爆料者Unknownz21在推特上表示，傳出蘋果為iPhone 15、iPhone 15 Plus測試6種顏色，包含黑色、黃色、綠色、藍色、橙色和粉色。整體色系偏淺暖色系，有消息也指出，新一代iPhone將不會有白色。
至於針對外觀的改變，iPhone 15 Pro和15 Pro Max有望成為史上最薄邊框的iPhone手機，追求手機螢幕最大化；iPhone 15在靜音開關上也有可能改為按鈕式設計，靜音時側邊不會再出現紅線，整體設計可能類似Apple Watch Ultra的動作按鈕。
此外，iPhone 15 Pro Max的機身厚度上也會做出調整，外傳將達8.25mm，相較之下，比iPhone 14 Pro Max機身厚度7.85mm多出不少，考驗消費者的接受度。
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