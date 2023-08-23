苗栗縣女童小文本身有異位性皮膚炎，雖然爸媽很努力保持環境清潔，也勤勞幫忙擦保濕劑，但異位性皮膚炎仍不停發作，最後使用醫師開立的類固醇藥膏，雖然狀況有好轉，但擔心類固醇的副作用，因此停藥一陣子，沒想到又開始復發，讓他們困擾不已。後經朋友建議求診小兒過敏免疫風濕科，醫師建議使用局部免疫抑制劑治療，不僅大幅改善搔癢及發作次數，也沒有類固醇副作用的問題，終於順利讓女童擺脫異位性皮膚炎的痛苦，也讓爸媽鬆了一口氣。

大千綜合醫院小兒過敏免疫風濕科醫師林哲民表示，異位性皮膚炎是一種過敏體質造成的慢性疾病，由於皮膚乾燥發炎，孩童容易因發癢而搔抓，然後造成濕疹又引起更嚴重的搔癢，形成惡性循環。

針對異位性皮膚炎的治療藥物多以類固醇藥膏為主，但長期使用會有副作用，包含皮膚變薄、血管擴張、痤瘡、毛囊感染等，因此如何使用類固醇藥膏的頻率和時間，以降低副作用的風險是非常重要的。

林哲民說，新式局部免疫抑制劑藥膏，可以抑制異位性皮膚炎的免疫反應，幫助止癢並減少發作的次數。由於使用上比較不會有灼熱刺癢感，因此適用在較薄的肌膚部位，例如臉部、頭頸部及眼皮等部位輕度至中度異位性皮膚炎，加上局部免疫抑制劑藥膏不含類固醇，所以長期使用不會造成皮膚萎縮或其他副作用，且3個月以上的嬰兒即可使用，因此適合作為異位性皮膚炎的維持性藥物。

林醫師提醒，異位性皮膚炎是需要耐心照顧的慢性疾病，除了保濕及藥物治療之外，平時的環境清潔、過敏原檢測及飲食控制也都相當重要，家中孩童若有異位性皮膚炎困擾，可至醫院尋求專科醫師協助，幫助孩子盡早擺脫搔癢之苦。