為慶祝中華民國112年「九三軍人節」，國防部昨（22日）公開國軍楷模、模範團體，特別的是有許多經常因應中共襲擾我海空域的第一線部隊，獲得國軍模範團體，包含海軍124艦隊、146艦隊成功軍艦、空軍第三戰術戰鬥機聯隊、第二聯隊第42作戰隊等等。屆時將於8月31日上午10時舉行「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，由三軍統帥蔡英文總統親自頒獎，並邀請眷屬一同共享榮耀。

據《青年日報》報導，海軍124艦隊常年巡弋海疆、維護臺海安全，確保我國航運暢通，尤其近年來肆應共艦頻繁侵擾我海域，展現堅定衛國決心，捍衛臺海安全第一道防線，嚴密監控敵情，守護國人安全，榮獲112年度國軍模範團體殊榮。124艦隊長朱惠民少將昨日於國防部記者會中表示，全艦官兵秉持「自己的國家自己守護」決心，建立高強度的抗壓能力與心理素質，戮力執行戰訓工作，確保國家安定繁榮發展。

124艦隊駐防於海軍左營基地，下轄康定級飛彈巡防艦，可執行防空、反潛、護航、反封鎖，及聯合水面截擊作戰等任務，是我國海上重要戰力之一。該艦隊年度執行海上目標監控任務計6單位29次、實施南部海域偵巡任務計6單位55次，以及肩負第3、4梯次南沙研習營、112年敦睦遠航訓練及111-2精實訓練等全般事宜，均能圓滿達成任務。

朱惠民表示，面對兩岸情勢與共艦不間斷侵擾，艦隊官兵身處捍衛臺海安全第一道防線，以高度標準及榮譽感自我要求，透過平日的教育訓練，完成簽證與組合訓練，以提升本職學能，並於各項航訓、操演、測考時機驗證訓練成果，累積實務經驗及應變制變能力，在既有基礎上持續精益求精，建構可恃戰力。

朱惠民強調，海軍官兵須建立高強度的抗壓能力與心理素質，並要求幹部以身作則，時時刻刻與官兵工作、生活、訓練在一起，以肆應海上高強度任務與挑戰，進而守護國人安全；對於獲選國軍模範團體殊榮，是團隊每一位成員共同努力的成果，感謝每位官兵辛勤的付出，未來將傳承這份榮耀與信念，永續捍衛國家安全的使命。