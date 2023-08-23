中共頻以假訊息對台認知作戰，國防部為統合文宣能量，參考美軍「Defense media activity」，整合「軍聞社」、「青年日報」及「漢聲廣播電台」，成立「國防媒體中心」，擬於10月1日試編成運行。

中共機艦頻頻侵擾台灣、軍演武嚇，更以假訊息、拍攝影片等多種方式對台遂行認知作戰，為防範民心受到影響，且台灣總統大選將至，政府各級部門均將打擊假訊息視為重中之重。

國防部發言人孫立方少將昨天在例行記者會中表示，去年8月中共圍台軍演、今年4月聯合利劍演習及近期的軍演，都透露中共運用錯假訊息及輿論戰進行認知作戰，國防部對這些模式、方式都有掌握，同時已針對中共認知作戰採先制、反制措施，並將整合青年日報、軍聞社、漢聲廣播電台等專業單位的力量強化力道。

據了解，為統合軍方專業文宣能量，國防部將整合轄下軍事媒體「軍事新聞通訊社」、「青年日報」及「漢聲廣播電台」，成立「國防媒體中心」，擬於10月1日試編成運行，但因涉及組織調整，細節未定案；國軍此舉參考美軍整合轄下星條旗報等多個軍事媒體成立「Defense media activity」，目的是讓文宣採訪能量更集中。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲分析，過往軍媒在議題及新聞處理上已有不錯成效，但現在資訊戰講究的是數位內容及網路攻防，如同澳洲特種部隊指揮官芬德雷（Adam Findlay）所指出，各國應該強化應對中共「政治作戰」（political warfare）能力。

他認為，在既有基礎上整合轄下3個軍媒，等同擁有1個準指揮部，能針對數位內容遂行戰略資訊戰，可更有效反制中共融媒體的威脅。

蘇紫雲認為，目前政府機構中僅國防部較有系統性地在反制中共認知作戰，以近日中共宣布對台軍演手段為例，中共在此次軍演很有系統性的遂行認知作戰，分別是先發布「閱海峽」短片、再宣布戰備警巡、出現二膽逃兵傳聞、緊接是以神明「媽祖」遂行宗教統戰，凸顯中共很有系統性地在操作認知作戰劇本。

國防部應處作為，在各個階段透過影片、新聞披露等方式，強調台灣擁有民主自由，及金防部即時提告二膽逃兵假訊息、海空軍披露監控共軍等畫面，並發布新聞稿批評中共窮兵黷武的舉措，已悖離媽祖慈悲精神，顯現國軍立即反制的態度，未來成立媒體中心，可在先制、反制上進一步整合與強化。

蘇紫雲認為，他觀察軍聞社、青報、漢聲的「品牌」應該不會消失，就如同美軍成立媒體中心，星條旗報仍然存在，只是進行事權統一，更有助於水平溝通及集中文宣能量。