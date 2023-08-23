有消息指出，有「末日將軍」之稱的俄羅斯空軍總司令蘇洛維金（Sergei Surovikin）已被解除職務。他曾任對烏克蘭作戰參謀總長，被傳與僱傭兵集團瓦格納（Wagner Group）創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）關係密切，甚至有消息指蘇洛維金可能早已知道對方的兵變計劃。

據《俄新社》和《俄衛網》周三（23日）報導，俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）去年10月宣布任命蘇洛維金為俄對烏特別軍事行動區參謀總長，今年1月又宣布參謀總長改由格拉西莫夫（Valery Gerasimov）出任；蘇洛維金成為格拉西莫夫的3名副手之一。

瓦格納集團6月發生兵變，蘇洛維金曾在瓦格納兵變當天現身一段短片，力勸普里格津回頭是岸。但在該事件之後，蘇洛維金一直沒有公開露面，多家媒體指蘇洛維金遭軍方調查，更有消息稱他或許一早知道兵變計劃，甚至牽涉其中。

曾批評莫斯科政權、在俄烏戰爭爆發後已解散的莫斯科之聲（Ekho Moskvy）電台總編輯維尼迪克托夫（Alexei Venediktov）周二（22日）稱，蘇洛維金已被解除空軍總司令職務。還有消息稱，空天軍參謀總長维克托·阿夫扎洛夫被任命為空軍總司令。

維尼迪克托夫在社交媒體Telegram上稱，蘇洛維金已被官方法令除名，但未提供任何進一步的細節。不過，《路透》提到，維尼迪克托夫的言論尚未得到官方證實。

另外，《俄羅斯商業諮詢報》（RBC）22日稍晚也援引消息來源報導稱，蘇洛維金已被解職，「俄羅斯國防部已將蘇羅維金解職並轉移到其他工作崗位。」消息人士說，蘇羅維金「目前正在休短假」。