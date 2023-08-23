新竹市有民眾日前在牛埔路與牛埔東路交岔口遇車輛闖紅燈，將影片上傳檢舉，但竟獲得不予舉發回信，她不滿影片明顯拍到該車闖紅燈，警方竟因她未拍到對方跨越停止線就不舉發，認為乾脆以後大家都抱持僥倖心態闖紅燈，也質疑警方是故意不舉發。

畫面顯示，民眾8月11日開車行經新竹市牛埔路與牛埔東路口，左前方1輛白色小客車突然左轉進入牛埔路，他指出，行經路線的號誌在左轉燈亮之前，至少有20秒只亮直行燈號，此時牛埔東路端早已經是紅燈，明顯是闖紅燈，但他將影片上傳到新竹市交通違規檢舉系統，竟未獲舉發。

民眾不滿此結果，氣得上網爆料，也直接到警察局給警員看過影片，質問為何不舉發，警員卻只說再送一次單看看，他也認為，這些影片還不明確的話，以後大家都抱持僥倖心態闖紅燈，也懷疑到底是不是遇到熟人違規，就隨便找個理由不舉發。

網友看了影片紛紛說，雖然相信對方有闖紅燈，但根據經驗，影片必須證明有對方紅燈跨越停止線，才會檢舉成功，也有網友留言，以車主的方向無法證明當時的白車行駛方向的號誌，通常要對方後車視角的影片，檢舉的機會才比較大等。

對此，新竹市警局第三分局五組組長羅程隆表示，本案根據檢舉人提供影像，僅顯示檢舉人之車輛行向號誌，無法判斷該車紅燈後跨越停止線進入路口，亦無法明確舉證該車行經路口闖紅燈之行為，為避免爭議，爰不予舉發。

警方也提醒民眾，汽車駕駛人行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，將依道路交通管理處罰條例第53條規定，處1800元以上、5400元以下罰鍰。