苗栗縣南庄鄉鹿湖聯絡道崩塌處，目前靠著鋼梁防護路面。（楊文昌提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣南庄鄉鹿湖聯絡道是鹿湖部落唯一生命線。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦親赴南庄鹿場視察鹿湖聯絡道崩塌狀況，指示農業處長陳樹義向林業署爭取改善方案。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦親赴南庄鹿場視察鹿湖聯絡道崩塌狀況。（謝明俊攝）

南庄鄉鹿湖部落是全縣最偏遠的泰雅族部落之一，對外交通僅靠一條鹿湖聯絡道，多年前，連續颱風帶來的豪大雨將聯絡道上方山坡嚴重侵蝕，造成大面積嚴重坍塌，2018年2月更發生最大崩塌事件，鹿湖聯絡道中斷幾近3年才勉強修復通車，至今山壁土石仍持續崩落，苗栗縣長鍾東錦22日赴南庄鄉鹿場部落勘災，包括縣議員楊文昌等地方人士向鍾東錦陳情給族人一條安全的路，鍾東錦當場指示農業處長陳樹義向林業署爭取協調，研擬完善解決方案。

「我昨天晚上在家裡就聽到對面山壁上的大石塊一直掉下來，聲音轟隆隆地好大聲，很嚇人！」苗栗縣議員楊文昌是住在南庄鄉鹿場部落的泰雅族人，發生大崩塌的大山壁就矗立在他鹿場老家的右前方，山壁上的一石一木直接用肉眼就可以看的很清楚，近期南庄山區因颱風帶來連續降雨，造成土石鬆動，落石情況不停發生。

鹿湖聯絡道也叫301農路，是通往鹿湖部落的唯一通道，事實上，泰雅族人把這裡分成2個部落，前頭的叫鹿湖部落，人口比較多，後方還有一處叫鹿山部落，只有6戶人口，頭份警分局南庄分駐所長戴就是鹿山人，鹿山應是全縣海拔最高的原民部落，由鹿山山徑可通往樂山、檜山等地區。

鹿湖部落過去都以種植甜柿、烏肉李、生薑等作物，近幾年來，鹿湖山區異軍突起成為苗栗縣唯一的高山茶產區，由南庄鄉福安診所醫師謝福安、謝念霆父子聯手打造的仁心茶園，在近幾年的苗栗市貓裡紅茶比賽中，曾連續二度奪下冠軍，一砲打響南庄鄉加里山茶名號。

鹿湖部落的全部農產品，全賴鹿湖聯絡道運到山下銷售，道路中斷，讓部落裡農產有好長一段時間無法運出，甚至謝福安想要在茶園旁興建製茶廠，都因貨車無法載運鋼梁等重量建材入山，足足拖延了近2年才建成製茶廠。

2018年2月最大一次崩塌後，有3分之1寬的山壁露出岩盤，另有3分之2的山壁上明顯可以看到上面還覆蓋著厚厚鬆動的土石，楊文昌每天聽到落石巨響就是這是土石帶來的。「幸好這幾年都沒有颱風進來，否則那一大片山壁一定會坍下來。

由於坍塌的山頭，屬於林業署管轄的國有林地，當初林業署籌資整修鹿湖聯絡道，因受限經費，只能以H型鋼梁固定邊坡，防止局部土石鬆動，勉強維持鹿湖鹿山部落族人及務農人力進出。苗栗縣長鍾東錦22日利用到南庄鄉鹿場部落勘查甜柿災損狀況，聽取楊文昌等在地人士意見，當場指示農業處長陳樹義積極協調林業署，研擬出最好解決方案，讓鹿湖鹿山部落民眾有條安全回家的路。