2022年我國暫存待處理的一般廢棄物，高達75.2萬噸，外界疾呼應盡速處理，對此，環境部環境管理署官員表示，廢清法中雖然明定「必要時得統一調度使用現有廢棄物清除處理設施」，依現行規劃僅限天災、突發狀況等才會使用。

國內原有24座焚化廠，處理量能每年650萬噸，足夠焚化處理每年家戶所產出的可燃垃圾470萬噸，但因近年來事業廢棄物的處理設施短缺，各縣市協助事業廢棄物處理量增加，排擠到家戶垃圾的處理量能。

針對各界關注新竹竹東南投埔里等地垃圾堆置問題，環境部環境管理署表示，今年起桃園市榮鼎焚化廠、台東縣焚化廠、花蓮縣台泥氣化爐等三座處理設施陸續投入營運，全台每日垃圾焚化處理量能增加800到1000噸，垃圾堆置問題已逐漸疏緩。

環境部環管署表示，台東縣焚化廠今年一月底啟用，每日可處理300噸垃圾，3月份桃園市榮鼎焚化廠啟用，每日可協處300到600噸家戶垃圾，花蓮縣台泥氣化爐今年七月試運轉，每日可處理200噸，因此垃圾焚化量能不足問題，已逐漸獲得緩解。加上明年底新竹縣焚化廠也將投入運轉，每日可處理500噸家戶垃圾，可加速去化堆置的垃圾。

環管署強調，目前堆置的垃圾，有一部分是縣市進行掩埋場活化工程篩分出來，暫時以打包的方式處理，另外有一部分是進行掩埋場整理整頓所進行的減積減容打包作業，這些打包的垃圾在未來焚化處理量能充足之後就會逐漸去化處理，因應新啟用的幾座焚化設施量能增加，環管署也已啟動調度機制，讓處理量能可以充分運用，加速解決垃圾問題。