花蓮縣瑞穗鄉種植文旦柚約800公頃，雖距離中秋節尚有一個月，柚農已陸續採收柚果，鳳林警方則組成「反詐護柚大隊」，加強巡邏柚園，守護農友心血。（鳳林警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣瑞穗鄉種植文旦柚約800公頃，雖距離中秋節尚有一個月，柚農已陸續採收柚果，鳳林警方則組成「反詐護柚大隊」，守護農友心血。（鳳林警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣瑞穗鄉種植文旦柚約800公頃，雖距離中秋節尚有一個月，柚農卻已陸續採收柚果，且品質受上月杜蘇芮颱風及時雨所賜，果實細緻、多汁、鮮甜，雖然型小，但品質優良，預估今年總產量較去年多2至3％，不過價格波動幅度不大，鳳林警方則組成「反詐護柚大隊」，守護農友心血。

花蓮瑞穗鄉文旦柚產佔全台的1／4，今年開花期雖遇低溫、少雨，採收前一個月卻遇上杜蘇芮颱風，其外圍環流挾帶的豐沛雨勢替果樹解渴，讓它們陸續恢復到良好的狀態，且後續氣候條件以利果實成長，因此今年的文旦柚個個水分飽滿且甜度高。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇表示，今年文旦柚總產量預估約1.6萬，較去年多2至3％左右，雖然果型偏小，但肉質細緻，品質好，口感會較往年更加多汁清甜；據他目前觀察，今年文旦柚的市場價格波動幅度不大。

大陸去年暫停進口台灣文旦柚衝擊瑞穗柚農，今年是否有影響，黃盛皇坦言「多少還是有」，不過去年因白露與中秋節只有相差3天，銷售時間短，導致農友壓力大，今年兩個日子相距1個月，能分散銷售期程，減緩壓力，且有些農民上周採收已陸續接洽消費者，另外，農會則協助加工次級果，增加附加價值。

隨柚農開始採收文旦柚，鳳林警分局特別成立「反詐護柚大隊」，與瑞穗鄉公所、代表會、農會、巡守隊及農友合作，在柚果採收期守護柚農畢生的心血。

警方表示，「反詐護柚大隊」除凝聚社區力量杜絕不法分子侵入柚園，持續強化農友「打詐」、「識詐」跟「反詐」等觀念，避免心血遭人詐取，同時也會加強治安、交通工作，做好轄區農民後盾，讓柚農安心耕耘，產出豐碩果實。