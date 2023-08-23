土城清水路增設標線型人行道。（土城區公所提供）

新北市土城區清水路早期無設置人行道設施，學童及行人被迫與車爭道，為打造安心行走的環境，土城區公所路平專案改善該路段510公尺，除了重新規畫調整道路寬度，清整路側障礙物，也和商家達成共識，於無人行道地點新設標線型人行道，與清水國小周邊通學廊道串聯，在即將開學之際，打造安全友善通行空間，守護學童通行安全。

土城區長周晉平表示，清水路為土城較早發展區域，人口密集且多為舊式傳統街道，路幅寬度有限，加上路邊店家林立及於門口堆放物品的習慣，缺乏行走動線，造成行人常只能沿著道路旁行走的危險情況；另外清水國小也位於該路段上，為學童上下學的必經路段，為提升通行安全，區公所特別於清水路辦理路平專案道路重新刨鋪時，積極與附近商家溝通協調，於無人行道地點新設標線型人行道，感謝商家的支持及合作，讓公所順利突破既有傳統街道的限制，重新檢討道路分配，保障行人通行權益，行人不必再與車輛爭道，行走空間更加安全及舒適！

土城區公所工務課表示，公所也已成功向內政部營建署爭取「提升道路品質計畫2.0」的補助，未來將在「中央路1、2段（日和街-水源街）」、「中央路3段千歲路至中華路」及「中央路3段184巷至大安寮橋」等3案人行道及附屬設施改善工程中設置實體人行道。呼籲不論是標線人行道路或是實體人行道，都僅限行人行走，車輛均不得進入，並不可設置障礙物影響行人通行，警察局將配合加強取締違規車輛，打造行人安全友善空間。