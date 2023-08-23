作為國內首檔ETF，0050二十年來已經發展出「0050生態圈」，元大台灣50正2(00631L)、元大台灣50反一(00632R)在0050長線存股的基礎上，進一步延伸出不同的報酬型態。00631L與台股大盤行情方向一致，槓桿操作台指期多單放大投資成果，且投資人沒有到期結算壓力，不會因為行情起伏而被追繳保證金。

受惠於台灣長線向上趨勢，00631L自2014年成立以來截至今年7月31日累積報酬達600%，換算年化報酬率約為25.3%，若單純從數學角度估算，約3.1年就能將投入本金翻倍，有機會增加資金運用效率。

0050穩定參與台股成長報酬表現，歷經2008年金融海嘯、2011年歐債危機、2018年美中貿易戰、2020年新冠疫情等考驗，發行價格36.98元截至今年7月31日收盤已上漲91.82元，期間提供累積46元現金股利，累積報酬達575%，反映台股長線投資價值，成為投資人定期定額ETF標配首選。