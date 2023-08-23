如果NVIDIA財報優於市場預期，顏良宇認為，有高機率將有利台股市場及AI族群，以00915第一大持股來說，由於是最主要的AI伺服器代工廠，市佔率高達25%，美國四大雲端服務供應商Microsoft,Google,Amazon,Meta都是其客戶。顏良宇指出，雖然近2個月台股AI族群出現雜音，但雜音主要來自供應鏈的影響，像是缺料、缺產能，整體需求端其實並未減弱，AI的長線趨勢並未改變。而且NVIDIA 2023年第二季的出貨主要來自庫存(特別是A100)；隨著售價更高的H100在未來幾個季度的出貨占比提升，NVIDIA的營收毛利都有再上修的空間。

若NVIDIA財報開出不如預期，短線上對相關概念族群有高機率會產生負面影響；納入相關概念成分股的台股ETF，相較個股受到的衝擊會較間接也較小，且採用好的選股策略的ETF，往往有機會篩選出產業趨勢向上的好股票，例如具備低波動、高品質等多因子保護的ETF會相對具有優勢；股價因短線因素出現的修正，反而是逢低分批進場布局的好時機。