彭博社報導，在8月7日至18日期間，外資賣出62億元人民幣的貴州茅台股票，使這家中國最大的白酒製造商成為被賣出最多的股票（透過與香港交易所的互通機制）；其次為可再生能源業龍頭隆基綠能科技及中國招商銀行各遭拋售約47億元人民幣。

海外基金持續撤離陸股，截至本周二連賣了12天，累計拋售約93億美元，創下彭博自2016年開始追蹤該數據以來的最長記錄。由於房市長期低迷不振使金融危機擴散的風險升高、經濟數據令人失望以及當局推出的激勵措施沒能帶來驚喜，陸股本月以來下跌7%，成為全球表現最差的股市之一。7月中共政治局會議後的歡欣氣氛迅速消失，滬深300指數目前已跌至接近去年11月以來新低。

這波拋售幾乎不見任何降溫跡象。截至周三中午，海外資金又拋售了陸股超過60億元人民幣。一家頂級的中國宏觀對沖基金批評國際資金導致中國股市跌跌不休，稱它們是擾動市場「一群漫無目的的蒼蠅」。但根據中國國際金融公司（China International Capital Corp）本月發布的報告，事實上，外國基金持有不到4%的A股總流通股數。