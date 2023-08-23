德國跟上美國制裁大陸的腳步，將不計代價清除電信網路系統中任何可能造成國安威脅的裝置與軟體，被視為是針對華為、中興而來，財經專家黃世聰表示，其實在2019年，華為就監控歐洲丹麥最大電信集團TDC，因為這種間諜的行為讓歐洲與華為徹底翻臉。

歐洲跟進制裁華為，27個成員國目前有24個國家已經採取、或正在準備立法措施，賦權當局評估5G設備供應商，其中德國更一改4年前態度，德國聯邦內政部長Nancy Faeser日前受訪時，直指國內的網路營運商沒更快清除掉藏有潛在安全威脅的公司設備，包括華為和中興。

黃世聰分析指出，歐盟突然這麼激進針對華為等公司，主要原因是2019年華為對丹麥最大電信集團 TDC出手， 美國財經媒體最新披露，TDC當時正在挑選合作夥伴，其中包含華為、瑞典品牌愛立信，但到結案時，華為丹麥分公司緊急提交了一份修改過的競標書，給出了比愛立信還低一點的報價，讓TDC感受到不尋常，組成安全團隊對此展開調查。

黃世聰說，華為當時為了搶TDC的標案，動用間諜偷情報、裝竊聽器，還使用賄賂，包括送丹麥主管手機，還奉送美女秘書當女友等，使用美人計去滲透公司。最後TDC調查團隊鎖定公司一位名叫多夫戈爾茨坦（Dov Goldstein）的嫌疑人，他涉嫌洩密給華為最後遭到辭退，隨後，TDC宣布改由愛立信贏得約2億美元的5G合約。

黃世聰提到，華為設有竊密部門專門滲透讓歐洲炸鍋，美國的起訴書也指控華為，稱華為內部有一個競爭管理小組，公司每月向提供最有價值被盜資訊的員工頒發獎金，並針對提供最有價值信息的華為地區分部，每半年頒發一次獎金。