俄羅斯當局今天表示，有烏克蘭無人機襲擊莫斯科，破壞了市中心商業區一棟建築；這是俄羅斯首都地區連續第6晚受到空中攻擊。

俄羅斯和烏克蘭在衝突期間，密集利用無人機襲擊對方的城市。隨著烏國部隊發起強烈反擊，俄烏戰爭陷入僵局。

烏克蘭當局稍早表示，俄羅斯砲兵襲擊了烏國東部城鎮利曼（Lyman）附近的兩座村莊，造成3死2傷；數小時後，莫斯科就遭遇這起最新襲擊。

莫斯科地區距離戰事前線數百公里遠，最近數週多次成為被攻擊的目標，但均未傳出重大損失。

俄羅斯國防部在聲明中表示，防空部隊在莫斯科地區的莫扎伊斯基（Mozhaisky）區和希姆基（Khimki）區各擊落一架烏克蘭無人機。

聲明提到，第3架無人機被防空部隊「壓制」後，墜毀在莫斯科市商業區一棟建築上，離克里姆林宮（Kremlin）僅約5公里。

塔斯社（TASS）引述航空服務部門的消息報導，莫斯科的伏努科夫（Vnukovo）、謝瑞米提耶佛（Sheremetyevo）、杜莫迪多沃（Domodedovo）3座機場的空中交通都曾短暫中斷。

俄羅斯「消息報」（Izvestia）在通訊軟體Telegram上發布的影像顯示，一輛消防車和其他緊急服務車輛在燈火通明的摩天大樓下沿街排列。有一棟樓的一扇窗戶看起來已經毀壞。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）在Telegram上表示，緊急服務部門正在檢查這個位於商業區的地點。他說：「兩棟相鄰的5層樓高建築有多扇窗戶被砸碎了。」

索比亞寧和國防部都表示，目前尚未接到有人員傷亡的通報。

俄羅斯新聞社（RIA Novosti）報導，有人在商業區聽見爆炸聲，「不久之後，同一個地區的建築物冒出煙霧」。

最近數週，莫斯科金融區上空另發生兩起無人機攻擊事件，均被阻止，這兩次攻擊都對高樓外牆造成些微破壞。

今年5月，還有無人機在克里姆林宮附近被擊落。