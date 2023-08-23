一位牛排館老闆分享，最近想招募專門煎牛排的人，每天只要煎肉，月薪3萬2000元，沒有客人的時候可以坐店裡吹冷氣，徵才條件明明已經訂得很寬鬆，卻一直沒人來應徵，讓原PO很崩潰，也引起網友討論。

一名網友近日在Dcard上分享，他經營一間牛排館，最近在招募負責煎牛排的「煎台手」，工作內容就是「煎肉」，不需要負責醃肉、煮湯、煮醬汁等工作，而且沒客人的時候也可以坐在店裡吹冷氣、玩手機；每天上班8小時，從下午4點到半夜12點，月休8天，薪水3萬2000元，有勞健保和團保，員工吃飯可半價，過年可領紅包。

原PO指出，徵才條件很寬鬆，年齡不限，只要好手好腳、會呼吸即可，但徵才訊息發出去後卻遲遲找不到人，好不容易請到人，做沒幾天就說不做了，讓他忍不住感嘆現在的人好難請。

貼文引起網友討論，「沒有請不到的人，只有給不到的薪水」、「店內用餐還要半價？做餐飲的沒供餐？過年紅包？有年終嗎？而且這個薪水也太低，高雄的洗碗工薪水都有3萬5了」、「勞健保算福利？最基本的被當福利真的很幽默」、「3萬2要進廚房忍受高溫還沒供餐，我覺得就算徵到人也做不久啦！」