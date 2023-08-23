Mia C'bon京站店因應普渡推多項零食買一送一，30日前也特別推「平安祈福祭」，不少組合都有特價。（京站提供／朱世凱台北傳真）

中元普渡將近，不少人加緊腳步準備拜拜用品，京站時尚廣場號稱不管三牲或零食均可以一站購足，除此之外，消費滿額還可獲贈《我的麻吉4個鬼》電影交換券；OKmart則聯名電影《粽邪3-鬼門開》推獨家萌神主題咖啡杯與杯套，在鬼神議題敏感度高之際，搶搭社群話題。

京站即起至8月31日，Q卡友在主題餐廳單筆滿2500元即贈電影交換券乙張，限量100份，配合櫃位除了海底撈外，全館主題餐廳均可。Mia C'bon京站店因應普渡推出多項零食買一送一，即起至8月30日特別推出「平安祈福祭」，推出組合如平安吉利組，包括名優-麥飯石越光米、東京-8P味付海苔片、三寶-棒狀博多豚骨拉麵等6項商品，總價693元，特價588元，升官發財組，含向台-花蓮白米2包、朝日商事-創意一品豚骨風味麵（五入）、達爾菲-各級切片水蜜桃等7項商品，總價1277元，特價888元。

柚子花花京站店也因應忙碌上班族準備好所需三牲組合，即起至9月15日三牲款待組A組合，特價1688元，含花花油雞（半隻）、黃金圓蹄、秘製鱸魚；B組合，特價1388元，含：花花油雞（半隻）、紅麴燉肉、秘製鱸魚，另有客製化未切的全雞，花花油雞，推薦價1360元。京站同時推悠遊付好康回饋，8月31日前使用悠遊付，單筆2千元送200元現金回饋券，單筆可累贈，每戶回饋上限6份，限量2500份，於9月30日前還可同時享筆筆消費最高回饋4％，單筆回饋上限150元。

OKmart聯名電影《粽邪3-鬼門開》，推出獨家萌神主題咖啡杯與杯套，讓Q萌鍾馗神祇與電影角色一同迎中元。根據門市資料顯示，往年以糖餅、罐裝飲品兩大類為銷售重點，平均業績成長近2至3成，以8月下旬至中元前夕為旺季。為提供快速便利與輕鬆祭拜的普度需求，OKmart推出3款組合包與量販裝糖餅、飲料供消費者快速選購。

首先是方便民眾可以直接選購就走的3款普渡組合，分別為「小資經濟包399元」、「家庭輕鬆包599元」、「豪華澎派包799元」，分別省下151至297元，自即日起至9月20日針對會員價販售，內含泡麵、餅乾、飲料、糖果、罐頭及啤酒類商品等一次備齊，符合上班小資族或家庭主婦等不同客層需求。除了糖餅外，泡麵、飲料、啤酒等也是消費者最愛祭拜的商品，也有限時優惠價最低5折起。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！