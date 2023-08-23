「TAIMOLD 2023」金屬中心模具科專成果專區於今（23）日起至8月26日在南港展覽2館4樓展出。專區共計展出16項高階模具生產關鍵技術，透過為模具產業建立的數位設計及精準製造的高值技術能量，已協助國內模具廠商取得來自龐巴迪和丹麥風機大廠等國際企業的訂單。

為協助模具製造業者切入高附加價值供應鏈，經濟部技術處近4年藉由補助金屬中心開發模具領域所需的數位設計、快速高效及精準製造的高值技術能量，以引領屬於傳產領域的模具產業轉型升級，技術成果亮點包含自主開發我國第1套重力鑄造模具數位輔助設計系統，可大幅縮短鑄造模具設計時間達40％以上。

這也是國內首次整合切削力學模型與機台加工即時數據，縮短放電加工時間由12小時縮短到4小時內、創新3D砂模水路模具快速試作技術，可縮短試作時程達44％以上及國內首創模具鋼表面硬化技術，提升模具壽命達2倍以上等。

金屬中心副執行長王俊傑表示，模具科專技術已成功協助產業進入國際大廠供應鏈，並取得實質訂單，如永誠亞太導入重力鑄造模具數位輔助設計系統，獲得丹麥風機大廠的風機機座訂單。介隆興齒輪公司導入3D砂模水路模具快速試作技術，所開發的鋁合金齒輪箱零件獲得龐巴迪越野車款零件訂單；修模穩健優化決策支援系統則已導入先捷實業，協助該公司建立國內航太產業自動化產線。