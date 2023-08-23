古羽霜以抓舉項目51公斤、挺舉項目64公斤、總和成績115公斤，斬獲3面金牌。（謝建宏提供／蕭嘉蕙台東傳真）

112年全國總統盃舉重錦標賽22日於台中市登場，台東縣傳來捷報，即將升東海國中體育班2年級的古羽霜，僅受訓1年時間，就在國女組45公斤級奪下3面金牌，驚豔四座。她期望持續爭取佳績，獲得獎助學金，改善家庭經濟狀況。

今年9月將就讀東海國中體育班2年級的古羽霜，去年僅只練了3個月就參賽，初試啼聲獲國女組45公斤級第5名。經過為期1年完整訓練後，今年出戰112年全國總統盃舉重錦標賽，以抓舉項目51公斤、挺舉項目64公斤、總和成績115公斤，斬獲3金，不但創下個人最佳成績，也讓在場教練及舉重界人士驚艷。

古羽霜賽後表示，只希望成績比去年進步就好，結果沒有想到能夠奪牌，還是3面金牌，且比平常最好成績抓舉49公斤、挺舉61公斤還要好。

台東高中舉重教練謝建宏表示，古羽霜畢業於延平鄉鸞山國小，原本是練田徑，專長為60公尺、100公尺短跑項目，去年國小畢業時，經教練連耿煜推薦，就讀東海國中體育班，利用每周6節的專長訓練課程赴台東高中受訓，目前也住在台東高中宿舍，幾乎全年無休勤練。

古羽霜說，她會繼續努力爭取好成績，獲得縣府或國家頒發的體育獎助學金，協助改善家裡的經濟情況。教練謝建宏則讚許她認真、努力練習，未來將可舉出一片天。