頭份為恭醫院醫師林芷瑩建議以中醫浮針配合針灸有效改善肩頸不適，並搭配中藥調理。（為恭醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

55歲的葉女因工作關係需長時間使用電腦，也因為長期的姿勢不良，葉小姐肩頸、上背部和左手麻痛的問題已持續一年多，甚至影響睡眠。為恭醫院中醫傷科醫師林芷瑩表示，葉小姐已出現頸椎退化情形，在中醫傷科門診接受了一個月的治療，使用浮針和針灸，同時搭配頸椎調整手法以及中藥治療，葉小姐的症狀已大幅改善，肩頸和左手的麻痛已完全消除，睡眠品質也大幅提升。

林芷瑩表示，頸椎病是現代文明的隱形殺手，台灣每年約有20萬以上的民眾受其困擾，其中又以50-59歲為高峰族群。根據國外研究統計，頸椎退化最容易發生在第4到第7節頸椎之間，退化的產生可能同時合併有椎間盤突出、椎間盤狹窄、頸椎骨刺、小面關節炎、黃韌帶肥厚、鉤椎關節增生以及頸椎生理曲度變形等問題。

林芷瑩使用改良式的新式針灸「浮針」，有別於傳統針灸垂直皮膚進針刺激穴位，浮針是以平行皮膚表面進針於皮下疏鬆結締組織層，再透過「掃散」手法牽拉放鬆淺筋膜，同時搭配肌肉的再灌注運動，快速增加患部肌肉的血液灌流量，使血液循環能在短時間內快速增加緩解疼痛。

第二步是利用針灸疏通經絡，循行於頸背部的重要經絡包括督脈、膀胱經、膽經、小腸經以及三焦經，以中醫的觀點來看，當經絡的氣血運行受阻，就會產生疼痛的問題，氣血阻滯處形成堵塞、發炎和腫脹等問題，血液灌流量不足處則會產生虛性的痠痛，透過針灸刺激穴位，可以改善經絡的氣血循環，達到疼痛緩解。

第三步是以傷科手法調整頸椎，頸椎的退化會使椎間盤以及小面關節承受的壓力增加，利用浮針以及針灸放鬆頸部的軟組織後，可提升頸部關節鬆動的療效以及安全性，頸椎常見的整復手法包括「坐姿矯正法」、「仰臥矯正法」以及「俯臥矯正法」，透過鬆動頸部小面關節，可使頸椎的神經椎間孔獲得減壓，進而使頸神經根壓迫的肩手麻痛症狀獲得改善。

第四步是內服中藥，改善循環代謝功能，提升修復力。當體內氣血的充盛度相對開始減退，循環代謝能力差，通常是久病不癒的重要關鍵，中藥複方提升機體的代謝功能，改善修復能力。

林芷瑩呼籲，頸椎退化是常見疾病，應避免長時間低頭或脖子前傾等不良姿勢，年輕族群也要檢視並調整電腦工作環境，才能降低頸椎病復發的機率，並延緩頸椎退化，如果有不舒服也要儘速就醫及早接受專業的治療。