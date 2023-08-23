55歲的葉女因工作關係需長時間使用電腦，也因為長期的姿勢不良，葉小姐肩頸、上背部和左手麻痛的問題已持續一年多，甚至影響睡眠。為恭醫院中醫傷科醫師林芷瑩表示，葉小姐已出現頸椎退化情形，在中醫傷科門診接受了一個月的治療，使用浮針和針灸，同時搭配頸椎調整手法以及中藥治療，葉小姐的症狀已大幅改善，肩頸和左手的麻痛已完全消除，睡眠品質也大幅提升。
林芷瑩表示，頸椎病是現代文明的隱形殺手，台灣每年約有20萬以上的民眾受其困擾，其中又以50-59歲為高峰族群。根據國外研究統計，頸椎退化最容易發生在第4到第7節頸椎之間，退化的產生可能同時合併有椎間盤突出、椎間盤狹窄、頸椎骨刺、小面關節炎、黃韌帶肥厚、鉤椎關節增生以及頸椎生理曲度變形等問題。
林芷瑩使用改良式的新式針灸「浮針」，有別於傳統針灸垂直皮膚進針刺激穴位，浮針是以平行皮膚表面進針於皮下疏鬆結締組織層，再透過「掃散」手法牽拉放鬆淺筋膜，同時搭配肌肉的再灌注運動，快速增加患部肌肉的血液灌流量，使血液循環能在短時間內快速增加緩解疼痛。
第二步是利用針灸疏通經絡，循行於頸背部的重要經絡包括督脈、膀胱經、膽經、小腸經以及三焦經，以中醫的觀點來看，當經絡的氣血運行受阻，就會產生疼痛的問題，氣血阻滯處形成堵塞、發炎和腫脹等問題，血液灌流量不足處則會產生虛性的痠痛，透過針灸刺激穴位，可以改善經絡的氣血循環，達到疼痛緩解。
第三步是以傷科手法調整頸椎，頸椎的退化會使椎間盤以及小面關節承受的壓力增加，利用浮針以及針灸放鬆頸部的軟組織後，可提升頸部關節鬆動的療效以及安全性，頸椎常見的整復手法包括「坐姿矯正法」、「仰臥矯正法」以及「俯臥矯正法」，透過鬆動頸部小面關節，可使頸椎的神經椎間孔獲得減壓，進而使頸神經根壓迫的肩手麻痛症狀獲得改善。
第四步是內服中藥，改善循環代謝功能，提升修復力。當體內氣血的充盛度相對開始減退，循環代謝能力差，通常是久病不癒的重要關鍵，中藥複方提升機體的代謝功能，改善修復能力。
林芷瑩呼籲，頸椎退化是常見疾病，應避免長時間低頭或脖子前傾等不良姿勢，年輕族群也要檢視並調整電腦工作環境，才能降低頸椎病復發的機率，並延緩頸椎退化，如果有不舒服也要儘速就醫及早接受專業的治療。
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