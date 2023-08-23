比基尼妹搭著遊艇追著臺華輪遠去身影，獻上最後敬禮。（許逸民攝）

澎湖縣長陳光復（右二）率團隊到碼頭送行，副縣長林皆興（左二）甚至搭上臺華輪，體驗這最後一趟航程。（許逸民攝）

臺華輪最末航次，最後一台上船的汽車。（許逸民攝）

到碼頭為臺華輪送行的澎湖居民，對臺華輪的離去依依不捨。（許逸民攝）

接任臺華輪船長方2個月的潘廣頤，向送行的澎湖居民揮手道別。（許逸民攝）

昨天到馬公港碼頭送行的澎湖居民，比搭乘臺華輪的旅客還多。（許逸民攝）

行駛高雄與澎湖馬公間已有34年的海上客輪「臺華輪」，今（23）日航行馬公到高雄後就除役。不但在已船上服務30多年的員工依依不捨，就連後面這十幾年，因為老舊又船速慢，被澎湖人嫌棄到不行，卻在最後這一航次，讓近千澎湖人湧入馬公港碼頭送行，還有人說在這離別時刻，突然感動到想哭，更有比基尼妹搭著遊艇追著臺華輪遠去身影，獻上最後敬禮。

包括原船長到日本接手新澎湖輪，而接替臺華輪船長這職務方2個月的潘廣頤，今也一堆民眾搶著合影，欲罷不能。

今日中午12時，臺華輪末班船搭載228名旅客、44輛車，由澎湖馬公開往高雄後就功臣身退，澎湖縣政府為紀念這歷史性最後航次，還在馬公碼頭區8號碼頭舉行【榮耀34 再見臺華輪 永存澎湖心】儀式，並開放領取紀念品和致贈感謝狀給台灣航業公司總經理仇忠林，來感謝臺華輪多年來為澎湖海上交通的貢獻，歡送臺華輪在澎湖最後身影。

1989年建造的「臺華輪」，船長120公尺、船寬19.30公尺，總噸位8134噸、航速22浬、載客量可達1150人。內部設施有臥舖床位，還有餐飲和販賣部，以及讓不少人印象深刻的電動遊戲間。

從投入高雄往返澎湖的海上客貨輸運服務來，載運兩地的旅客與民生用品，加上可駛上駛下，偌大的船艙更一直是兩地遊覽車、汽車等車輛運載首選，早期還肩負學校畢業旅行、海事學校的校外教學與實習等服務，甚至曾協助運送故宮國寶文物到澎湖展出，即使到現在，更是每位澎湖役男赴台入伍必乘的交通工具，可說是不少澎湖人青春的記憶。

因此有人還專程從高雄搭飛機到澎湖，和旅居高雄的澎縣副縣長林皆興一樣，特地搭這最後一趟。34年前攜子搭乘臺華輪首航的湖西鄉南寮社區理事長陳有擇，今日末航次則是專程帶老婆送行，隨後再搭機飛高雄，參加下午五時在高雄的臺華輪除役儀式。

在船上服務33年的臺華輪領班王玲珍說，眼見台華輪要除役，讓一路走來的她非常不捨，因為靠這賺錢養家外，也在這邊認識好多的乘客與澎湖鄉親，在這邊交到很多朋友。

雖然今日臺華輪被縣長陳光復讚譽是34年戰風戰浪的老將軍，只是十幾年來，因為老舊又航速慢，馬高航線長達5小時，縱使冬天7級風浪仍靠它肩負這台澎海上航線，但這些年來可說被嫌棄到不行，只有逢年過節才偶爾一票難求，然每到選舉更是兵家必談的汰換政見，卻在這最後一刻，激起澎湖人滿滿的感傷。

未來馬高海上航線將由日本內海造船廠所建造的新船「澎湖輪」接手，在9月5日由高雄港開出，船舶全長近120公尺、總噸位為9932噸、最大船速22節、最大載客數600人、最大載運量可同時承載大型遊覽車4台及小客車82台。艙房共有貴賓艙2間、特等艙8間，其中2間為無障礙艙間、頭等艙10間、臥鋪艙60間；搭配商務座艙60位及經濟座艙240位。雖然內裝設備大升級，但載客量卻少了一半。

台灣航業表示，今日除役的台華輪已與國外買主洽談中，還未確定國家，但肯定是賣到國外繼續肩負載客貨任務。至於要等到9月5日新澎湖輪才接手，是因總要有準備期，尤其這段期間，臺華輪部分工作人員才會移撥到新澎湖輪去熟悉。