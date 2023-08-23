氣溫持續飆高，高溫侵襲且水分不足，會讓體熱不易排出體外，造成中暑，嚴重恐致死。營養師表示，飲用白開水是最佳消暑方式，也可以適量吃綠豆、紅豆、仙草、愛玉、奇異果等15種食物，以補充高溫消耗的體力、恢復精神。不過，體質偏寒、需控制血糖者不宜吃多。

樂生療養院營養室主任蘇嘉華表示，戶外勞動或運動者受高溫侵襲且水分補充不足時，會讓體熱不易排出體外，造成中暑，嚴重會昏迷、急性腎衰竭，甚至死亡。她建議，要預防中暑，應優先喝白開水來補充水分，並避免利尿的咖啡因飲品、含糖或運動飲料。

針對許多人吃冰來消暑，蘇嘉華表示，當冰品含脂肪、糖，會讓身體在消化時體溫上升，此時的降溫僅是暫時，而非讓真正讓身體散熱。她建議，可食用可讓人感覺涼快的食物，例如綠豆、紅豆、仙草、愛玉、黑豆水、無糖青草茶、甜菊薄荷茶、桑葉麥冬菊花茶、枸杞蕎麥茶。

此外，適量的水梨、蓮霧、西瓜、楊桃、香瓜及奇異果等水果，也可補充因熱所消耗的體力、恢復精神，但體質偏寒、需要控制血糖的人不宜吃多。

她並提醒，常會狂流汗、口乾舌燥、便秘等的人，吃冰時應少加煉乳或果醬等高糖食物，否則會使身體水分黏稠，排便或流汗更黏膩。