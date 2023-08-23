物價一年比一年高，高雄一名男子自嘲是好市多腦殘粉，但近日逛賣場見商品標價，差點被驚人的漲幅嚇死，以他常買的好巿多自有品牌科克蘭蜂蜜為例，2019年賣399元，之後調整售價到549元，昨再看已漲到799元，直呼是他有生之年經歷最可怕的通膨。

原PO昨（22）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，一直是好市多死忠顧客，但近日到賣場卻被商品標價嚇得腦袋空白，讓他挺不下去，直呼「商品漲到你已不認得」。

原PO表示，這是他有生之年經歷過最可怕的通膨，他舉最常買的2項商品為例，第一是科克蘭（Kirkland ）蜂蜜，2019年399元，後續漲到549元，昨再看售價竟飆到799元，不禁問「是蜜蜂的基本薪資提高了嗎？」

第二個商品是Softsoap兩入一組的洗手乳，2021年曾以315元購入，最後一次購買結帳金額是405元，現在賣495元，他搖頭說「手上細菌未死，人先被嚇死。」

網友看了他的貼文也很有感，「之前香草精從219元漲到破千呢」、「2年前剛養貓時，在好市多買貓砂一箱才289元，一路漲到499元，前陣子終於降價變489元，漲210元降10元，但10元連茶葉蛋都買不起」、「真的！最近好市多漲價的商品種類、漲價幅度、漲價頻率，全都是很驚人的」、「松木香多用途清潔劑也很殘念，399元漲到519元，一直在等它特價，還有鐵鎚小蘇打洗衣精也是漲很多」、「蜂蜜買過399元路過，所以看到現在價錢直接略過」。