今年5月高通宣布將買下Autotalk，雙方並未公布收購價格。Autotalk生產的晶片應用於汽車V2X通訊技術，可在一般車輛或自動駕駛車防止汽車碰撞。

高通、Autotalk及FTC目前對此消息不予置評。

上周歐盟監管單位指出，高通此收購案必須取得歐盟反壟斷機關的批准，法國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、波蘭、西班牙、瑞典等共15個歐盟國家要求當局審查該交易。

高通8月稍早公布財報，對本季營收的財測低於市場預期，歸咎於全球經濟成長放緩，使消費者對智慧型手機等裝置的支出仍然萎靡不振。